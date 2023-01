Morales criticó la visita de Maduro y las medidas de Sergio Massa

En el marco de la cumbre de la CELAC y en torno a las medidas económicas establecidas esta semana por el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dialogó con Radio Mitre donde analizó con malos ojos la coyuntura política de la Argentina.

Brindó su mirada sobre los bonos y las medidas de Sergio Massa: “La verdad que no entiendo la medida, porque la deuda pública está por encima de los 100 mil millones. La compra de mil millones no ayuda en nada, lo que hace es generar un problema de divisas”.agregó Morales.Respecto de Juntos por el Cambio dijo:. Y en relación a Javier Milei sostuvo que “el único objetivo que tiene es debilitar a Juntos por el Cambio”, cuando fue consultado al respecto. Gerardo Morales habló sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: ”El embate a la Justicia tiene que ver con que la condenaron a ella, con que confirmaron una sentencia a Milagro Sala. Se viene cayendo el modelo de impunidad. Están atacando a la Justicia justamente para garantizar la impunidad”.“Hemos sido críticos desde Juntos por el Cambio porque no me parece que haya que recibir a dictadores para un gobierno que se llena la boca hablando de Derechos Humanos y recibe dictadores que los violan. Lo que está afirmado por organismos internacionales de Derechos Humanos. Un país no puede recibir a gente que viola los derechos sistemáticamente”, sostuvo en relación a la visita del presidente venezolano, Nicolas Maduro.