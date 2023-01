Máximo Kirchner sobre las elecciones: "Si Cristina quisiese ser candidata le sacan la condena firme en cinco minutos"

El diputado nacionalse refirió a la persecución en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó al Poder Judicial y aseguró que “si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos”.”, señaló Máximo en una entrevista para El cohete a la luna en referencia a la sentencia en la causa Vialidad donde su madre fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.En ese sentido, el líder de La Cámpora señaló: “”.“Si la candidata más popular según las encuestas de propios y ajenos no puede presentarse,Y si las elecciones no son libres, tampoco puede hablarse de democracia.”, insistió sobre las elecciones presidenciales de este año.Y señaló que "ellos pensaron que el escarnio y la estigmatización a que sometieron a Cristina entre el ’16 y el ’19 iban a sacarla de la cancha. La hicieron dar testimonio en 8 causas el mismo día. Creyeron que iba a alcanzar con eso, con desgastarla, maltratarla, asustar a todo el que se acercara. Pero les salió mal y se ganó la elección en el 2019”.Y agregó: "A Cristina le dieron por todos lados, difundieron sus conversaciones con Parrilli, le reventaron la casa, le hicieron papa la salud de la hija, y aun así, va y les gana la elección. Esos tipos no la pueden contar… ¿Ves que el sector privado también es ineficiente? Entonces apelan a su último recurso:”.”, chicaneó Máximo y consideró que “la persecución desatada sobre Cristina hizo mella en parte de la dirigencia, fue un proceso de domesticación. Piensan: Mirá cómo le está yendo a esta mina, le están llenando la cara de dedos, portémonos bien”.Y recordó el atentado contra la vicepresidenta: “Ahora imagínate a esa misma dirigencia, ya miedosa ante el castigo de estos sectores de poder, el día que vio que le ponían un fierro a Cristina y le disparaban en la cabeza”. “Esa misma presión me la aplicaron a mí, durante el episodio de las vallas alrededor del domicilio de Cristina”, remarcó.Al referirse a la figura de la vicepresidenta el diputado del Frente de Todos preguntó “¿a quién le sirve la construcción de Cristina como un personaje peligroso? ¿Para quién es peligrosa Cristina?" "No lo es ni para la gente, ni para los comerciantes, ni para los industriales, porque a todos ellos les ha ido muy bien durante sus gobiernos.”, remarcó.Y lo comparo con el expresidente Mauricio Macri, “un tipo que tuvo la suma del poder publico y privado, a quien el FMI le dio 45.000 palos verdes, que usaba al Poder Judicial a piacere y también a los servicios para espiar a propios y ajenos a sus órdenes. Y aun así hizo un desastre y perdió la elección… A esa gente un hombre que no le tiene miedo al poder les resulta peligroso. ¡Imaginate a una mujer, entonces!”.“Lo que le hacen a Cristina es lo mismo que le hacen a escala a Mayra Mendoza en Quilmes, a Luana en el PAMI, a Fernanda Raverta en la ANSES, a Cecilia Moreau en el Congreso”, señaló Kirchner.En esa línea, sostuvo que los dirigentes políticos tienen “limitantes en materia de reelecciones, porque se piensa que un dirigente que está demasiado tiempo en el poder tiende a equivocarse, a creérsela, a apunarse”. “¿Y un ser humano que tiene mucho poder económico e incidencia en la vida de la sociedad, no? ¿No se marea? O sea si sos un empresario que está arriba de un monopolio de la comunicación no te mareás, sos Gardel y Lepera. Tenés mucha autoconducta. Dale…”, ironizó."Esos factores de poder han estado siempre, pero. Pesan sobre la vida cotidiana de los argentinos más que el Estado formal", apuntó Máximo Kirchner.