Organizaciones, sociales, políticas y gremiales marchan a Tribunales para respaldar el juicio político a la Corte

En apoyo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán hoy a las 17 una nueva movilización por la "democratización del Poder Judicial". La actividad se llevará a cabo frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires y tendrá como consigna "fuera la mafia judicial".En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Federación Judicial Argentina (FJA), el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, convocó a manifestarse contra "una cúpula judicial que fue cooptada por los poderosos de este país". En ese marco, el diputado del Frente de Todos subrayó que la Justicia "corre para garantizarle a Horacio Rodríguez Larreta los recursos que le repusieron de manera arbitraria, pero van a paso de tortuga para que no se investigue a quienes atentaron contra Cristina (Fernández de Kirchner)".El titular de la CTA Autónoma y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, indicó a su vez que el pedido de juicio político a la Corte debería ser "prioridad del pueblo argentino" porque "esta Corte Suprema de la (in)justicia se quiere convertir en un gobierno paralelo con sus dictámenes" y agregó que la convocatoria de mañana será "una jornada en demanda, para que cese la persecución político-judicial".La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas dijo a Télam que la convocatoria de mañana "llamará la atención para que la gente sepa que con esta Corte Suprema está en peligro la democracia". Agregó además que si la oposición en el debate por el pedido de juicio político "se niega por capricho y para hacer peligrar la democracia" están equivocados, porque "el pueblo va a salir a la calle cuando sea necesario".La directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo y vicepresidenta de la APDH, María Elena Naddeo, dijo que "la actual Corte Suprema tiene un sesgo muy conservador, sin mujeres y hegemónica. Necesitamos ampliarla para darle pluralidad diversidad y territorialidad". Asimismo, añadió que al no dar quórum para el tratamiento del proyecto de juicio político "la oposición está violentando principios elementales de la democracia y con esa actitud mezquina obstaculiza la sanción de otras leyes importantísimas". "Si no están de acuerdo que voten en contra, pero es su obligación dar quórum y participar porque esa es la esencia de la democracia", remarcó Naddeo.En el mismo sentido, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, afirmó que en el debate en la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados "hay mucha porquería para sacar (a la luz) y va a permitir que todos veamos que esta justicia no funciona para el bienestar general". "Toda la gente tiene clarísimo que el Poder Judicial no trata igual al obrero que al empresario", indicó.Bajo la consigna "fuera la mafia judicial", las agrupaciones convocantes, entre ellas la CTA, la CTA Autónoma (CTAA), la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la CGT, la CCC y la APDH convocaron a que la protesta que se realizará desde las 17 frente a Tribunales. Para Yasky, esta movilización busca demostrar "que la sociedad no permanece ajena ni distante a un problema que es definitorio para la democracia". "La justicia de la Argentina está alineada detrás del operativo del lawfare, de la persecución política", aseguró el dirigente sindical y lo enmarcó en los ejemplos sufridos en la región por el presidente Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Fernando Lugo en Paraguay.En el documento que invita a la movilización "Por la democratización del Poder Judicial" se insiste en que "esta Corte se tiene que ir porque ha sido capaz de contrariar fallos que reconocían y ampliaban derechos, dictando sentencias contrarias a lo que manda la Constitución y los Tratados internacionales, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores".En particular se hace un llamado para que se instale en la sociedad el debate y se expresa el apoyo a quienes desde la comisión de Juicio Político en Diputados "buscan revertir esa situación y hacer efectivo el juicio político que desplace a los cortesanos que no han cumplido con su tarea y con su compromiso con el país". "Nosotros sentimos que debemos nuevamente apoyarlos y acompañarlos", sostienen los convocantes.También participarán de la actividad dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); de La Red de Militantes Bonaerenses, la Organización La Molina, del Frente Nacional Territorial (FNT), Familias Diversas de Tucumán, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la organización Putos Peronistas, del Frente Federal de lo Pueblos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, Derechos Humanos San Oscar Romero y el Movimiento Político, Social y Sindical Primero La Patria, entre otros.