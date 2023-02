Morales emparentó los discursos de Milei y Hitler: "Decía 'hay que terminar con la casta política'"

Gerardo Morales es uno de los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio y aunque en ese espacio coqueteó en algún momento con una alianza política con el líder libertario Javier Milei, él volvió a dejar claro su abierto rechazo a cualquier posibilidad de acercamiento con el diputado de La Libertad Avanza., fue la reflexión que lanzó el gobernador de Jujuy aludiendo a los latiguillos del diputado, durante una entrevista en el programa Verdad Consecuencia, de la señal Todo Noticias.La reacción del gobernador surgió luego de observar una puesta en escena en el Congreso de la Nación, en donde un influencer y simpatizante de Milei apuntó contra los diputados nacionales, llevándoles una pala a cada uno para proponerles que “trabajen”. El único al que no le llevaron la herramienta fue precisamente al diputado de La Libertad Avanza. “”, lo defendió el artífice de la campaña, Mauro Stendel.Tras presenciar la cobertura del curioso hecho, Morales defendió la militancia política y contratacó con dureza. “Milei se aprovecha de la situación de bronca de un conjunto de la sociedad argentina que tiene razón, pero para plantearle cosas que no tienen sentido. Es una persona que no ha gobernado nada. Acá hay que gobernar un país. Estoy seguro que se necesita más democracia”, dijo el presidente de la Unión Cívica Radical.Ciertamente, hay sectores de la oposición que ven con buenas intenciones un posible vínculo con el espacio a Milei y sus seguidores. Morales es uno de los más firmes detractores de esa posibilidad. “Milei está puesto en la política argentina para que siga gobernando la peor casta de la política argentina, que es lo que él justamente denuncia, que es el kirchnerismo”, insistió sin dobleces.La polémica comparación que utilizó Morales para referirse al libertario ya había sido esgrimida por otra de las líderes de la alianza opositora, Elisa Carrió, quien dijo que el economista no tenía “equilibrio emocional”. En aquella oportunidad, Milei hizo saber la ofensa que le representaron los dichos de la fundadora de la Coalición Cívica y la acuso de banalizar el holocausto.Por otra parte, la confrontación pública entre Morales y Milei tiene numerosos antecedentes. El diputado libertario insultó en más de una oportunidad al gobernador jujeño, al que señala por su larga trayectoria en la administración pública. Luego de las afirmaciones del radical en la televisión, fue el propio Stendel, impulsor de la campaña frente al Congreso y quien desató la nueva e inesperada polémica entre Morales y Milei, quien se encargó de responderle., escribió en sus redes.