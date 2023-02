La chicana que llevó a Martín Tetaz a agarrar una pala

Ayer @MauroStendel trajo palas al Congreso y hoy ya tengo la mía. Me gusta su iniciativa crítica y novedosa. La use para juntar todos los proyectos que presente y en los que estoy trabajando. Los imprimí para regalárselos cuando vuelva a Buenos Aires pic.twitter.com/rBoh2DnZkR — Martin Tetaz (@martintetaz) February 3, 2023

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, decidió responderle este viernes al empresario libertario Mauro Stendel, agarró una pala y levantó “los proyecto en los que está trabajando”, pero quedó en ridículo por no saber agarrarla bien.El jueves el influencer y empresario simpatizante de Javier Milei,con mango de madera en la puerta del Congreso de la Nación acompañadas de una nota donde le pidió a los legisladores: “”.A lo que el legislador radical, con la intención de sumarse al impulso y viralización de la chicana del libertario, posteó en su cuenta de Twitter: “Ayer @MauroStendel trajo palas al Congreso yLos imprimí para regalárselos cuando vuelva a Buenos Aires”.En el tweet añadió diferentes imágenes suyas sosteniendo la pala y fue cuestionado por no agarrarla correctamente y por imprimir los archivos en lo que consideraron un “desperdicio de recursos del Estado”.Vale destacar que la respuesta del legisladoral debate de las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde la oposición sostiene que no tratará ninguno de los 28 proyectos impulsados por el Frente de Todos de no descartar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Cabría preguntarse cuánto está trabajando Tetaz.Llama la atención cómo Tetaz recibió las críticas del influencer libertario ¿Será otro intento de sumarse a sus “novedosas” iniciativas? Semanas atrás el legislador había insistido en una alianza de JxC con Javier Milei de cara a las elecciones de este año.“Axel Kicillof, aún con una mala gestión, con 37 o 38% puede ganar, porque en la Provincia no hay balotaje. Y si perdemos la provincia de Buenos Aires, nos debilitamos de cara a la elección nacional”, afirmó.Frente a lo que propuso: “: convirtamos la elección de octubre en la provincia en un balotaje, que deje mano a mano al mejor candidato contra Kicillof. Esa es la forma de ganar la provincia de Buenos Aires”.Para el legislador radical “si el mejor candidato en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, es el de Milei” el resto de los candidatos deberían bajarse y dejar “al candidato de Milei a gobernador”.