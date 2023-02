Con Precios Justos extendido, Massa trabaja en medidas que lleguen a la carne, el turismo y las paritarias

El ministro de Economía, Sergio Massa, continuará con la búsqueda para alcanzar un gran acuerdo de precios que pueda descomprimir las expectativas de inflación, que continúan en casi 100% para 2023, según las consultoras privadas. Tras el anuncio el viernes pasado de Precios Justos, que marca topes de aumentos de 3,2% para 15 sectores de la economía, esta semana habrá nuevas medidas para la carne y los colegios privados. Además, durante febrero habrá novedades para el sector del turismo y de las frutas y verduras. En cuanto a los salarios, podría haber una reunión clave entre Massa y la CGT la semana que viene.

Trabajan desde Economía la Secretaría de Agricultura, de Juan José Bahillo, y de Comercio Interior, de Matías Tombolini, en conjunto con la AFIP, de Carlos Castagnetto.Para los consumidores, habrá un descuento del 10% en la compra en carnicerías. Para eso, se les entregará a los locales un posnet y el cliente deberá pagar con la tarjeta de débito, en donde se verá acreditado de forma directa en la cuenta del cliente $100 de cada $1000 gastados. “Al comprador el descuento se le hace automáticamente y se le acredita directo en su cuenta”, explicaron fuentes oficiales.Además del alivio al bolsillo, la AFIP tiene un interés en llegar a un sector que se estima que se maneja en un nivel “altísimo” de ventas informales.a. El incentivo a la carnicería es que si adhiere, va a tener un descuento del 90% en la cuota mensual de la categoría de autónomos. El plazo de duración del sistema será por 1 año. La tercera medida será intentar ampliar la oferta. A productores de hasta 70 cabezas se les pagará la mitad de los costos de engorde de lo que se vaya a faenar en feedlots.También podría surgir alguna otra medida en la próxima reunión que se realizará con frigoríficos exportadores, que se prevé tensa. Pedían flexibilizar la medida que prohíbe exportar 7 cortes durante todo 2023, pero según pudo saber Ámbito, va a continuar. Además, Economía les recriminará las “trampas”: existe una denuncia judicial por subfacturación de exportaciones que derivó en una millonaria evasión. Sin una referencia puntual al tema, Massa mencionó en el CCK:Fuentes de la CGT anticiparon que a mediados de febrero prevén reunirse con Massa, a “agenda abierta”. Si bien el Gobierno asegura que “no fija techos paritarios”, la central sindical espera que haya un pedido de moderar la nominalidad. Los sindicatos aceptarán solo para los casos en donde los acuerdos queden “a revisión”, con reaperturas en el segundo semestre. Este jueves habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo por la paritaria de bancarios, clave para marcar el comienzo del año electoral, de un gremio fuerte, cuyo líder (Sergio Palazzo) es muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.La relación entre Massa y la CGT “está muy bien”, aseguran en Economía. Fue Héctor Daer, titular de la CGT, quien abrió los discursos en el anuncio de Precios Justos. Le habló al “compañero Sergio”, y si bien aseguró que no resignarán “nunca la libertad de paritarias”, también agregó:También Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, dijo en su discurso en el CCK que es un “defensor” de las paritarias, pero también se dirigió a los sindicatos: “De la parte empresaria contribuimos a la previsibilidad, pero este es un esfuerzo que hay que hacer entre todos, ustedes dirán, ¿qué va a pasar con las paritarias? Yo confío que nos vamos a sentar, habrá raspones, pero buscaremos soluciones”.En el anuncio por la renovación de Precios Justos, Massa anticipó que esta semana habrá más medidas. Para el caso de los colegios, indicó que este miércoles el Consejo Federal de Educación establecerá un criterio único para todo el país con aumentos autorizados para las cuotas con un sendero del 3,5%.Para el caso de las frutas y verduras, Massa indicó:Aunque hubo alguna idea de incluir frutas y verduras en Precios Justos en supermercados, finalmente no avanzó.Solo en 2022, las frutas aumentaron 129,1% y las verduras 174,4%, según el Indec, y en enero volvieron a encabezar. Funes de Rioja, presidente de la cámara que agrupa a las alimenticias (Copal), hizo referencia a este punto durante su discurso, para defender a las empresas que representa: “Precios a la salida de fábrica sube menos que precios al consumidor. Y marco que frutas, verduras y carnes van a incidir, y son factores que no podemos influir nosotros”.Con respecto al turismo, este mes habrá reuniones entre el Gobierno y empresarios del sector para delinear un acuerdo de precios para el próximo Previaje. Las medidas se tomarán en febrero dado que en marzo se abre la inscripción a prestadores y la ventana de ventas a los turistas, que podrán viajar en mayo y junio.