Alberto Fernández: "Seguimos unidos, a pesar de la herencia, la pandemia y la guerra"

Bordet: “Este proceso político que comenzamos juntos y lo terminaremos juntos”

El presidente Alberto Fernandez aseguró este lunes que “no hay momento más grato que entregar una vivienda” y afirmó que se trata de “un derecho que le cambia la vida a la gente” al encabezar la entrega de la casa número 85.000 construida desde el inicio de su gestión durante un acto que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.”, destacó Fernandez.Tras su presencia en Concepción del Uruguay, el presidente Alberto Fernández volvió este lunes a Entre Ríos para inaugurar en Paraná un barrio construido a través del programa ProcreAr. En ese marco, tras inaugurar las viviendas, firmó un convenio para construir más de 713 viviendas en la provincia, en el marco del programa “Casa Propia-Construir Futuro”. En su discurso, el Presidente volvió a insistir en la importancia que implica que millones de personas hayan podido viajar porque eso significa “una economía que se mueve, una Argentina que consume”.Al hacer referencia a la entrega de viviendas, dijo queResaltó que hay un Ministerio dedicado exclusivamente a la construcción de viviendas y sostuvo que “Gabriel Katopodis es el mejor ministro de Obras Públicas que ha tenido la Argentina”.Indicó además que una de las obras que se espera terminar pronto es la autovía que une Paraná con Concordia y, en ese marco recordó a Busti. También resaltó: “Con Néstor, con Cristina, creímos y creemos que la Argentina va más allá del Obelisco” al dar cuenta de la visión federal que tiene su gestión.En tiempos en que “el 40% de los argentinos están a la deriva , desconfían y sienten que la política no le da respuesta y pone a todos en una misma bolsa, pero no es todo lo mismo. De 2015 a 2019 se entregaron 14 mil viviendas y en estos tres años entregamos 85 mil. Antes se entregaban créditos UVA atados al dólar y nosotros entregamos los créditos Procrear atados al valor del salario”. “En Entre Ríos tenemos en ejecución más de siete mil obras. Ninguna de estas casas se construye con la lógica del mercado, sino que hace falta un Estado que esté consustanciado con las necesidades de la gente”, afirmó.“Acá estamos, seguimos trabajando unidos, a pesar de la herencia, de dos años de pandemia y dos de guerra”, sostuvo, al tiempo que instóPor su parte el gobernador Gustavo Bordet agradeció la presencia del Jefe de Estado: “Trabajamos para que más de 700 vecinos puedan acceder al derecho constitucional de la vivienda”. “Entre los programas nacionales y provinciales, se están construyendo en la provincia más de seis mil viviendas en la provincia: esto significa calidad de vida, pero también desarrollo económico”. “Presidente, comenzamos juntos este proyecto político en 2019. No fueron tiempos fáciles, pero siempre tuvimos su acompañamiento”., aseveró, al tiempo que adelantó: “Este proceso político que comenzamos juntos, lo terminaremos juntos”. “En las urnas los vecinos nos terminarán dando la razón. Alberto, Entre Ríos es tu casa”, culminó Bordet.Por su parte, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, hizo referencia a la entrega de la vivienda número 85 mil en el país: “Desde que llegaste al Gobierno, Alberto, entregaste más de 73 llaves por día”.Al comienzo del acto, tomó la palabra el intendente de Paraná, Adán Bahl, dio la bienvenida al Presidente de la Nación: “Hoy es un día muy especial y tenemos la oportunidad de poder compartir la felicidad de 43 vecinos de Paraná que podrán acceder a sus viviendas”. “Quedan atrás años de angustia por tener que alquilar sin poder afincarse en un lugar fijo. Esto es un antes y un después en la economía de una familia”, resaltó.Recordó que en 2015 se frenaron las obras de construcción de las viviendas y agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y del provincial para avanzar en estas importantes obras, al tiempo que destacó las múltiples obras complementarias que se están llevando a cabo en la zona.Por último, destacó el tinte federal que el Gobierno nacional le ha dado a su gestión e hizo hincapié en otras obras que se llevará a cabo: “