Procrear II: ya abrió la nueva inscripción para acceder a viviendas

📢¡HOY A LAS 10 se abre la inscripción para más viviendas del #ProcrearII!



Recordá que serán dos las modalidades:



-Destino Joven: Si tenés entre 18 y 35 años



-Inscripción General: Para mayores de 36 y hasta 64 años



Conocé todos los detalles acá 👇https://t.co/M09InO802E pic.twitter.com/psi8vhlP5H — Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (@MinHabitatAR) April 26, 2023

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió este miércoles la inscripción para Procrear II, la línea que brinda acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en Desarrollos Urbanísticos de distintos puntos del país.En esta oportunidad estará dividido:, para personas de entre 18 y 35 años y laen la que podrán anotarse mayores de 36 y hasta 64 años, detalló el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Las inscripciones están abiertas desde las 10, en la siguiente página Los Desarrollos Urbanísticos incluidos en esta inscripción son 43 y distribuidoss (San Martín II, Bahía Blanca, Bolívar, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel y San Nicolás),(Roque Sáenz Peña) y(General Lagos, Rafaela, Estación Cambios / Parque Federal y Sunchales).Asimismo, se localizan en la(Estación Buenos Aires y Estación Sáenz), Córdoba (Alejandro Roca, Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison y San Francisco), Entre Ríos (Paraná), Jujuy (San Salvador de Jujuy), Mendoza (Maipú, Malargüe, Mendoza capital y San Rafael), Salta (Tartagal y Huainco), Misiones (Posadas), Santa Cruz (Río Gallegos), Neuquén (Zapala), Río Negro (Bariloche y Viedma), Santiago del Estero (La Banda y Santiago del Estero), Tierra del Fuego (Río Grande) y Chubut (Puerto Madryn).Los requisitos son no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener, tanto el titular como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre; y ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.Se deberá demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y diez SMVyM; demostrar, como mínimo, doce meses de continuidad laboral registrada; y no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.