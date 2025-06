Familias en alerta ante la maniobra de "robo y entrega" de viviendas Procrear por el Ejecutivo: Denunciamos el robo que sufrimos por parte del Gobierno"

Con Sergio Ceballos recibimos a un grupo de vecinos que fueron sorteados a través del programa Procrear para obtener una vivienda del Predio Sagol.



Estas viviendas están finalizadas, pero por decisión del Gobierno Nacional no fueron entregadas a las familias beneficiarias. Esta… pic.twitter.com/WDodCmk8Fh — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) April 16, 2025

En noviembre de 2023, cientos de familias se enteraron de que habían salido sorteadas para obtener un crédito dentro del Programa Procrear, y así concretar el sueño de la casa propia. Todos cumplían con los requisitos, y habían recibido los correspondientes comprobantes, los cuales confirmaban que, efectivamente, tendrían la posibilidad de dejar atrás la inestabilidad derivada del alquiler.Sin embargo, 160 familias fueron despojadas de esa ilusión en nada más que un puñado de meses, y dejadas a la deriva entre amparos individuales y audiencias jamás atendidas durante un año y medio, cuando el Ministerio de Seguridad, sin previo aviso, entregó esas viviendas a personal de la Policía Federal, en un acto que la misma titular del organismo, Patricia Bullrich, divulgó por sus redes sociales.Política Argentina pudo obtener el testimonio de dos de las damnificadas, a quienes el Ejecutivo había adjudicado las propiedades y, posteriormente, quitado para entregarlas a personal de la Policía Federal, Natalia Haseney y Daniela Drizza.Irónicamente, la ministra de Seguridad llevó adelante el acto de entrega el pasado martes 10 de junio, siete meses después de haberse decretado la disolución del fondo fiduciario público del programa -sumado al permiso pleno para que el “el Ministerio de Economía realizara los actos necesarios para la liquidación”- y al día siguiente de publicarse el decreto 764/2025 firmado por el ministro Luis Caputo, donde transfiere los terrenos o propiedades del programa Procrear, que no hayan tenido obras en marcha, "ni total ni parcialmente", a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), luego de que esta, la Secretaría de Obras Públicas y el Banco Hipotecario firmen un acuerdo.Pero además, no se debe pasar por alto que la ceremonia de traspaso a manos de la FederalNi que ese día, mientras Bullrich otorgaba las propiedades a los uniformados, las familias organizadas fueron a reclamar.“Nos hicieron un cordón policial y nos filmaron con una cámara de pie”, relató Daniela. Además, al igual que los jubilados todos los miércoles frente al Congreso pero sin pasar a mayores,”, apuntó Natalia, trabajadora y madre, cuyo sueño siempre “fue tener casa propia”. Después de enterarse que había ganado el sorteo de los créditos Procrear para acceder a una vivienda del predio Sagol, ubicado en las calles Mariano Acosta e Intendente Luis Sagol de Avellaneda, en diciembre de 2023, ya bajo gestión mileísta, fue visitada por dos empleados municipales que verificaron su residencia en el municipio, uno de los requisitos centrales. Incluso, en febrero de 2024, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial de Avellaneda le “solicitaron la documentación correspondiente para que el banco pudiera avanzar con la aprobación del crédito”., advirtió Natalia.Daniela, con algunos puntos en común a la primera entrevistada, vivió una experiencia algo distinta, aunque todas concluyeron en lo mismo: la pérdida de sus hogares. Es mamá y recibe cuota alimentaria. Trabaja en un hospital público y salió, en noviembre de 2023, sorteada bajo el programa estatal creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.“En enero, desde el Banco Hipotecario, me mandaron un mail para decirme que aprobaron el crédito”. Doce días después le llegó otro correo, en el que le avisaban que su tarjeta vinculada al crédito de Procrear, ya aguardaba que la retiren en una de las sucursales. Hasta ahí, todo parecía seguir su curso. Sin embargo, el asunto se complicó con el siguiente paso, que debía ser generar un usuario en la plataforma TuHogar, donde podrían enterarse las novedades y conocer cómo proceder.“A mí y a otras tres familias más o menos, les llegó el mail del crédito aprobado”, para empezar a pagar las cuotas de la propiedad, explicó Daniela. De la vereda contraria, pasada la instancia de gestión municipal y una vez en manos de Nación, Natalia Haseney dejó de recibir respuesta. “No llegué a recibir el mail del banco hipotecario del crédito y desde ahí no hubo novedades. Consulté con la Secretaría de Desarrollo Territorial y la respuesta fue la misma: las obras estaban paralizadas y por eso no se podían entregar los departamentos”.A esa altura, Daniela ya había subido sus datos a la plataforma TuHogar, y esperaba los pasos a seguir para habitar la propiedad que le había sido adjudicada bajo los procesos normales del programa. “Fui a consultar por qué no avanzaba, y me dijeron que había que esperar a que todos cargaran sus datos para hacer un sorteo de unidades. Y ahí, empezar a abonar”.El trámite se atrasó. Se enteró que familias que habían salido sorteadas ni siquiera habían podido cargar los datos en la plataforma mencionada porque “estaba inhabilitada la página”. La primera contestación formal, en un tono similar a las respuestas automáticas digitales, fue que “estaban esperando directivas del Procrear”.El programa de créditos Procrear había sido dirigido, hasta antes de ganar las elecciones La Libertad Avanza, por el entonces subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales Juan Pablo Negro, Nacional de Proyectos, que había, además, colaborado en el equipo organizado porpara diseñar un programa de viviendas sustentable. Este, explicó al medio PoliticAr que “todo se paralizó” desde la llegada de la gestión libertaria. “Desde diciembre de 2023 no se entregó ninguna vivienda más. Están todas paralizadas. Es muy triste ver los esqueletos sin terminar”, lamentó.Sin embargo, Daniela explicó que la obra del predio Sagol efectivamente llegó a su fin, algo que se confirmó el pasado 10 de junio cuando Bullrich regaló esas viviendas, que ya tenían dueño, a la Policía Federal en medio de hipótesis de tensiones entre la cartera que dirige y el cuerpo en torno a irregularidades de su obra social. "Sagol todavía no está habilitado, a pesar de estar terminado. No hay familias viviendo ahí”, aseguró.“Es una política pública que existía. Indigna que quieran borrar los datos del sorteo.”, apuntó Daniela.Alrededor de marzo de 2023, el reclamo comenzó a circular en Facebook y reunió a una cifra aproximada de 70 familias perjudicadas por la misma ausencia. Por su cuenta, Daniela asistió a la sede del Banco Hipotecario, donde le dijeron que podía tardar más por el cambio de gestión, pero además, que “había otro predio en Córdoba que estaba en la misma situación”.El 25 de enero de este año, Jorge Ferraresi anunció que recurriría a la Justicia para que la Nación le devolviera a Avellaneda dos terrenos cedidos para construir 158 viviendas Procrear, cuyas obras se paralizaron. Su intención era retomar las obras con fondos municipales y, posiblemente, con apoyo provincial. Según las entrevistadas, no trascendió ninguna respuesta desde el Ejecutivo.Este mismo año, el 16 de abril, el intendente peronista posteó que había recibido a vecinos damnificados por el silencio del Estado. “Esta es una de las consecuencias del desguace del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la paralización de obras públicas”, advirtió.“Fue una omisión del Estado que vulneró nuestros derechos”, arremetió Daniela Drizza. Mientras tanto, las familias continuaron su camino de lucha. “Pedimos una audiencia al Ministerio de Economía pero no respondieron. El día que dieron de baja el Procrear, Bullrich lo anunció”.Según el testimonio, las familias están conectadas por "un sentimiento de pertenencia con ese edificio"."Mientras avanzaba la obra lo comentábamos”, resaltó la entrevistada en referencia a la ilusión de que las unidades sean, finalmente, asignadas a quien correspondiera.Pese a la indignación de que el Gobierno nacional les quite los hogares que estaban por pagar y que les permitiría acceder a una vivienda propia, sin necesidad de sucumbir ante la "ley de la selva" que rige el mundo inquilino por decisión del propio Ejecutivo al derogarse la Ley de Alquileres el 20 de diciembre de 2023, una de las entrevistadas reparó desde la empatía: “el personal de las fuerzas son trabajadores como nosotros que cobran dos mangos”.El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, se contactó con los propietarios de Sagol. “Nos propuso presentar un amparo colectivo y así empezamos a trabajar, con todas las pruebas que teníamos”, explicó Natalia. Además, agregó: “Presentamos dos pedidos de audiencia a Bullrich y Caputo. Todavía no hay respuesta”. Por su lado, Daniela informó que ya presentaron oficios a los Ministerios de Seguridad, de Economía y al Banco Hipotecario.