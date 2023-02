Ni ahora ni nunca: economista del larretismo dijo que JXC no promueve un golpe financiero

Y si el problema son los vencimientos 2023, por que no cambian discurso? Que tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar? @hernanlacunza @LaspinaL @rlopezmurphy @eduardoyeyati ? — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) February 8, 2023

La deuda en pesos es manejable y sustentable. Representa el 24% del PBI (incluyendo bonos de largo plazo como el Discount y el Cuasipar) y la mitad está en manos del propio Estado Nacional. Se compara con deudas al 124% del PBI como Colombia y el de Brasil con 65,6% del PBI. — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) February 7, 2023

Los pícaros que se llevaron ese dinero y dejaron sufriendo a la Argentina, hoy levantan el dedo y nos quieren enseñar lo que debemos hacer. Quieren volver a gobernar y debemos evitarlo.



El Peronismo debe triunfar. — Alberto Fernández (@alferdez) February 8, 2023

En línea con el último comunicado de Juntos por el Cambio que hablaba de una “bomba de tiempo” que dejaría el gobierno de Alberto Fernández para el próximo período, el exministro de Hacienda cambiemita, Hernán Lacunza se refirió esta mañana a un “globo” que el gobierno infla con deuda pública y que se va a tornar “inmanejable”.Tras la réplica de Gabriel Rubinstein, viceministro de Sergio Massa, locuestionara por redes sociales, el alfil económico de Horacio Rodríguez Larreta le respondió este miércoles y dijo que el principal espacio de la oposición no quiere que la economía estalle “ni ahora ni nunca”, mientras que aseguró que es un “disparate grave” lo que plantean desde el Palacio de Hacienda.Convencido que desde el gobierno hacen “simplificaciones de barricada o de propaganda”, el exministro de Mauricio Macri consideró que la Argentina está en una “trayectoria no sostenible” con el manejo de las cuentas públicas. “Durante dos años y medio este gobierno estuvo diciendo que la emisión no generaba inflación, así que no importaba, y que la deuda en pesos no importaba porque era en pesos. A mediados del año pasado nos levantamos y la inflación estaba en 100. Nadie quería renovar la deuda en pesos, le costó la cabeza a dos ministros y, si nos vamos más remoto en el tiempo, hace 30 y pico años, una deuda en pesos que no se pudo pagar derivó en la hiperinflación”, analizó en Radio Mitre.Es que entre ayer y hoy, Rubinstein emitió una serie de tuits en los que nombró puntualmente a Lacunza y a otros economistas de Juntos por el Cambio, y les pidió que admitieran que “de ninguna manera” piensan reperfilar. También aseguró que la deuda en pesos es “absolutamente manejable”. En respuesta, Lacunza señaló que el viceministro de Economía aporta “números parciales” y dijo que la deuda de esta administración “creció como la de ninguna otra”. Seguro de que es “un disparate grave” que sea manejable el monto de ese endeudamiento, insistió: “¿Cómo se paga? ¿Emitiendo? Así fuimos a la hiperinflación”.En ese sentido, criticó que no le gusta “el lenguaje bélico” -en relación con la “bomba” a la que hicieron referencia en el comunicado de la mesa nacional de Juntos por el Cambio-, pero propuso otra teoría. “A mí el lenguaje bélico de bomba no me gusta mucho, a mí me gusta usar el globo, que es más gráfico”, deslizó y así dijo que el Gobierno llena ese globo con distintos mecanismos como “patear gastos y deuda”, y anticipar ingresos. “Esas prácticas pueden ser muy peligrosas en el futuro. Las consecuencias de las incoherencias las pagamos los argentinos, sobre todo los pobres, que se pueden defender menos”, indicó Lacunza. Y siguió: “En la oposición no queremos que esto estalle ni ahora, ni el año que viene, ni nunca. No le conviene a nadie, ni al Gobierno, ni a la oposición, pero, sobre todo, a la población. La obligación es que para que no estalle el globo, hay que dejar de inflarlo, porque si lo dejamos inflando en algún momento va a estallar”.“El Gobierno vivió tres años echándole la culpa al anterior y el último año le echa la culpa al próximo”, se quejó y comparó: “Si tenés que alquilar una propiedad y te dicen ‘pagame las expensas del año anterior’ y debe dos meses, bueno. Si debe diez meses, no puedo. Depende lo que dejen. Hoy por la deuda en pesos vencen como 10 puntos del PBI por año con los privados. Hay niveles de deuda que son pagables y otros, que no”.CONTRA EL PRESIDENTEApuntó incluso a Fernández, quien ayer en Twitter refirió que los opositores “se llevaron” el dinero del FMI y “dejaron sufriendo a la Argentina”, al mismo tiempo que hoy “levantan el dedo” y le quieren enseñar al oficialismo -según planteó- lo que debe hacer. “Hay al menos dos problemas. Uno, tratar de distraer. Es un profesional de la palabra. Está cometiendo una falacia. Para él no importa el argumento, sino quién lo dice. Segundo, si quiere hablar del pasado, el crédito del FMI fue para hacer un ajuste y se uso íntegramente para pagar otro tipo de deuda. No aumentó la deuda total. Y además está todo auditado”, le dijo al Presidente.