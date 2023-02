Massa se mostró en La Rioja con el Gobernador y lanzó medidas para el campo y la producción

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó de una serie de actividades y actos en la provincia de La Rioja acompañado por el gobernador Ricardo Quintela, donde anunció una serie de medidas para auxiliar a sectores del agro vulnerados por cuestiones climáticas, así como a la producción y la innovación

El líder del Frente Renovador, que empezó a participar de reuniones políticas en el marco de la necesidad de ordenamiento del Frente de Todos y las versiones que lo promueven como eventual precandidato presidencial, anunció un paquete de alivio el sector vitivinícola de la región, que incluye ayuda por las dificultades climáticas, fondos no reembolsables para innovación y la promesa de priorizar la producción nacional frente a las importaciones.También protagonizó el ministro de Economía una serie de actividades en Chilecito y ciudad capital, junto al gobernador Quintela, uno de los mandatarios provinciales más cercanos al presidenteMassa estuvo acompañado en La Rioja por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, según consignó la agencia NA.Por la mañana, el ministro comenzó en el departamento de Chilecito, donde participó del lanzamiento de la Vendimia 2023, junto a referentes políticos del sector vitivinícola de la región y desde donde hizo los anuncios de alivio para el sector agrícola.Allí entregó fondos destinados a la asistencia por daños causados por heladas, al desarrollo del Programa Ganadero, para cooperativas agroindustriales y los productores vitivinícolas. "Muchas bodegas que ya no tienen dueños argentinos comenzaron a decir que iban a importar uvas para hacer bajar el precio del mercado. Vamos a defender el precio de la uva de nuestros productores. Hasta que no se haya vendido la última uva de la Argentina ni nos sentaremos a hablar de importación de uva", prometió.Asimismo subrayó Massa señaló que se tiene "menor producción" pero también que hay "stock". Y explicó: "En el día de ayer firmé el decreto para el Coviar 2, es un programa que nos permite innovación, inversión en tecnología y en la igualdad de género en la producción vitivinícola"."Estas políticas nos permiten generar arraigo en el interior de la Argentina. Son 10.000 millones de pesos en aportes no reembolsables", sostuvo el ministro, que también recorrió la empresa estatal Hortícola Riojana, donde se esperaba la salida del primer cargamento de ajo de exportación a Brasil y la entrega de maquinaria agrícola.Luego, Massa y Quintela se trasladaron a la ciudad de La Rioja para avanzar en el financiamiento a empresas industriales a partir del programa Crédito Argentino, que la provincia suscribió el diciembre, y el apoyo del Ministerio al crecimiento de los parques industriales de la provincia.Por último, el ministro destacó: "El orgullo de los argentinos nos va a permitir despegar como país. Cuidar nuestras cuentas, exportar trabajo argentino, defender nuestras reservas y apostar al desarrollo con inclusión nos va a permitir desarrollar una economía sana sin inflación con una moneda fuerte que permita el desarrollo federal".