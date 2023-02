Informe de la AGN destroza a Macri por la deuda con el FMI y el estado en que dejó a la Argentina

Durante la sesión del Colegio de Auditores Generales del día 8/02/2023 promoví la aprobación y elevación al Congreso de la Cuenta de Inversión 2018, a través de un informe elaborado por la línea técnica de la AGN.https://t.co/1tRY32KuYq pic.twitter.com/IPpfHcNqq3 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 8, 2023

la existencia de "avales con atrasos confirmados; avales que exceden el monto autorizado; inconsistencia en Intereses de la deuda impagos; inconsistencia en la exposición de la deuda en los estados contables; utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda (DNU); incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI; y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por Ley al momento de la emisión".

La Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) dictaminó el miércoles queque llevó a la Argentina a tener la deuda más alta de la historia-El informe pone de relieve una: la ausencia del dictamen del Banco Central, la falta de intervención del Presidente y del Congreso, la carencia de documentación de respaldo. Además concluyen en que, como se incrementó el riesgo de renovación y el riesgo cambiario, la deuda se volvió “insostenible”.Cabe mencionar que, integrante de Juntos por el Cambio, se encuentra entre los auditores generales de la Nación y promovió la aprobación y elevación al Congreso del informe de este informe que hunde a la gestión de Macri, algo contrario al aval que brindó hace cinco años para que el macrismo tomara la deuda.El dictamen de la Auditoría sostiene que el préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional “no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente)".La AGN, que tuvo un dictamen general favorable, señaló "salvedades" entre las que mencionó"El 20% de la emisión de deuda directa en ese año", advirtió el informe sobre una medida que tomó Macri que, en realidad, no está permitida ya que toda emisión de deuda externa debe ser aprobada por el Congreso.Además, se incurrió en una "de capitales y la falta de normativa para el seguimiento de avales, fianzas y garantías", según sostuvo la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la AGN.También se observó que en enero de 2018, de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina, el entonces ministro de Finanzas,decidió emitir y colocar Títulos Públicos en Nueva York por un total de US$ 9.000 millones, "una cifra inusitada de emisión".En ese sentido, la AGN detalló que no cumplió con la normativa vigente para su solicitud, ya que "".La Auditoría tuvo como objeto evaluar el estado de la deuda pública incluida en los Estados Contables de la rendición anual de cuentas de la Nación al 31 de diciembre del año 2018. El informe precisó que a fines de ese año la emisión neta de deuda fue de US$ 55.940 millones y que la deuda pública alcanzó los US$ 332.192 millones. En total,frente al 56,5% del PBI de un año atrás,"Luego de la mega colocación de deuda en el exterior y la importante emisión de letras de corto plazo en el mercado local, generó un stress financiero importante para Argentina y fue la razón por la cual los mercados voluntarios de deuda se declaran cerrados para la República Argentina sumado a la pequeña suba de tasa de interés internacional”, graficaron.Y añadieron: “Es en ese contexto que se acude al Fondo Monetario Internacional y se acuerda un préstamo stand by por US$ 56.700 millones de dólares", señaló la AGN en un comunicado.con US$ 8.000 millones.El colegio de auditores sesionó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN donde participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Pichetto y Alejandro M. Nieva.- Con información de Télam-