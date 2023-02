Santa Fe: renunció el ministro de Seguridad ante la escalada de violencia narco en Rosario

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, renunció a su cargo luego de una jornada marcada por un tiroteo en Centro Municipal Santa Teresita, en el que apareció una amenaza para dos narcotraficantes.A las 21.05, el funcionario comunicó que dejaba el puesto, luego de mantener una reunión de 30 minutos con el gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach. Ante la consulta de los medios de comunicación presentes, admitió que ya no era ministro de Seguridad. Por estas horas, el posible reemplazante sería el actual secretario de Seguridad Pública provincial, el comandante de Gendarmería Nacional,La salida de Rimoldi se debió a la escalada de violencia en Rosario. El miércoles 1° se produjo el asesinato de Lorenzo Altamirano, músico de 28 años que apareció baleado en la puerta del estadio de Newell´s. Además, en las últimas horas hubo una balacera en un centro de salud ubicado sobre la calle Alvear al 2000 y también en la sede institucional de la Municipalidad, donde apareció un mensaje mafioso: "Esteban, Rene, dejen de mandar cartita y pasar datos a los fiscales, botón mata inocentes".Tras estos episodios, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, había apuntado hacia la tarea de Rimoldi:. Luego, continuó con las críticas hacia la gestión en seguridad: "En la ciudad tuvimos varios hechos. Una balacera contra una comisaría realizada en bicicleta, sin persecución. En este Distrito y en otros, a pedido de las autoridades de la policía habíamos brindado un espacio físico para que haya un destacamento funcionando las 24 horas. Hoy nos preguntábamos ¿qué dice la Policía? No funciona más".El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, pidió una reforma policial para combatir la violencia y el narcotráfico presente en Rosario, ya que asegura que "“Aquí hay tres elementos, tres grandes actores: la Policía, el Ministerio Público Fiscal y la Penitenciaría, en algunos de estos tres sectores hay más problemas que en otros", detalló el magistrado acerca de la problemática existente. "No se puede aceptar la violencia y el narcotráfico como si nada se pudiera cambiar, esto interpela a la política y a los tres poderes del Estado”, resaltó el presidente de la Corte durante una entrevista con la radio LT 8 de Rosario.