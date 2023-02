Martín Sabbatella: "Como militantes tenemos que salir a romper la proscripción en defensa de la democracia"

Hay que frenar la proscripción contra Cristina para defender la democracia.



En esa vergüenza de juicio donde se consumó la proscripción a Cristina, se ratificaron dos cosas: su total inocencia, y la existencia de una mafia judicial al servicio del poder real de nuestro país. pic.twitter.com/Hqz8VzCSPJ — Martín Sabbatella (@Sabbatella) January 24, 2023

El presidente de Nuevo Encuentro,, apuntó contra el poder judicial que “persigue a los líderes de los movimientos populares” y afirmó que “salir a romper la proscripción” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner “es la tarea de los militantes porque en defensa de la democracia y las instituciones”.”, sostuvo Sabbatella a través de un comunicado de la agrupación.Desde Nuevo Encuentro se movilizan en todo el país bajo la consigna “Cristina es esperanza. No a la proscripción” para oponerse a la condena que recibió la ex presidenta, en el marco de la causa Vialidad, donde le dictaron 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.Al respecto Sabbatella señaló que “la proscripción a Cristina tiene que ver con eso: perseguir al símbolo de la defensa de las mayorías populares, porque es quien marca en el presente lo que tiene que hacer un gobierno popular”.Y agregó: “La persiguen por lo que significa en términos de esperanza y futuro, es la que convoca a un camino donde la felicidad no sea patrimonio de unos pocos”.”, finalizó el presidente de Nuevo Encuentro.