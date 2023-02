Precios: los alimentos subieron en enero 3,5 veces del productor a la góndolas

El Índice de precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora mensualmente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), marcó que en el primer mes del año los consumidores pagaron en promedio 3,5 veces más de lo que cobraron los productores.Desde la entidad gremial-empresaria indicaron que "este dato representa un leve incremento respecto de la brecha de 3,4 veces de diciembre de 2022", y detallaron que en enero "los consumidores pagaron 3,5 pesos por cada 1 peso que recibieron los productores".A su vez, aseguraron que "en promedio, la participación del productor explicó el 28,2 por ciento de los precios de venta final", y precisaron queLa CAME remarcó que "la caída del poder adquisitivo de los consumidores también ha limitado mantener y/o elevar los precios de góndola de varios de los productos que conforman la canasta IPOD".Asimismo, agregó:Más allá del promedio, el detalle del informe elaborado por la CAME muestra una diferencia entre la brecha productor-consumidor entre los alimentos frutihortícolas y los alimentos derivados de la ganadería.Concretamente, el IPOD frutihortícola reveló que los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta IPOD se multiplicaron por 4,9 veces en enero, por lo que el consumidor pagó $4,9 por cada $1 que recibió el productor frutihortícola.Los productos que exhibieron una mayor diferencia entre los precios de origen y destino fueron la manzana roja (10,1 veces), la zanahoria (10), el zapallito (9,1), la pera (7) y la mandarina (6,4 veces).Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor se encuentran dos productos de origen animal y tres frutihortícolas. Ellos fueron: la frutilla (1,9 veces), la acelga y el repollo (2,5 veces), los huevos y el pollo (2,2 veces).