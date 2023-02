El kirchnerismo y Abuelas de Plaza de Mayo se reunieron por la marcha del 24 de marzo

Como en cada 24 de marzo,

unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza! pic.twitter.com/z3VdZp4Eoz — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) February 22, 2023

El kirchnerismo y Abuelas de Plaza de Mayo se reunieron este miércoles a la tarde luego de algunas diferencias en torno a una supuesta movilización en contra de la "proscripción" a Cristina Kirchner para el 24 de marzo.La reunión arrancó alrededor de las 14, con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. También estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y las legisladoras Victoria Montenegro (nieta recuperada) y Lucía Cámpora."No hubo polémica ni conflicto. Históricamente no se hacen actos, el 24 es una marcha siempre. Ningún sector político hace nada aparte. Nadie interpretó que se estaba pensando hacer un acto paralelo el 24", indicó un referente del kirchnerismo para El Destape.Por su parte, Pietragalla Corti habló en declaraciones radiales: "Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos".Si bien no había convocatoria oficial para un acto del kirchnerismo para el Día de la Memoria, reflotaron especulaciones mediáticas por dichos de la Vicepresidenta en su último acto público en diciembre de 2022 y por un tuit de Andrés "Cuervo" Larroque."Creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, cuando se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia, sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos", dijo ese 27 de diciembre CFK en Avellaneda.Desde el kirchnerismo afirmaron que "consignas contra el Poder Judicial en las marchas del 24 en los últimos años siempre hay, está siempre presente el tema y en los documentos que se leen esos días también".En sus declaraciones radiales, Carlotto había coincido en "manifestar repudio por lo que los enemigos de la democracia le están haciendo a la vicepresidenta". "El 25 o el 23 se puede hacer una manifestación de acuerdo a quienes quieren proclamarla, que me parece justo, correcto y necesario", expresó.En conclusión, desde el kirchnerismo afirmaron que "no hay ningún conflicto entre Cristina y Estela". De hecho, hablaron por teléfono ambas el domingo pasado con motivo del 70º cumpleaños de la expresidenta.