Axel Kicillof: Cristina Fernández de Kirchner es la dirigenta que nuestro pueblo quiere

A 50 años del triunfo de Hector Cámpora que posibilitó la vuelta de Juan Domingo Perón a la presidencia, el gobernador bonaerense,, cerró el plenario de la Militancia este sábado donde sostuvo que "si el pueblo quiere que sea Cristina, va a ser Cristina"”, afirmó este sábado Kicillof, en el marco del acto en Avellaneda en el que el kirchnerismo busca impulsar una eventual candidatura presidencial de la Vicepresidenta, Cristina Kirchner y oponerse a la proscripción.“Han inventado un fallo, una condena, miles de causas, han estado mintiendo, ensuciando, pero no pueden evitarlo., remarcó el gobernador de la Provincia.En ese sentido, Kicillof sostuvo que a la oposición “como no les alcanzaba con embarrar,”. “Quisieron durante años proscribir a Cristina y ahora parece que nosotros tenemos que explicar lo que ellos hicieron. No nos dejemos engañar. Ahora tienen el instrumento- en referencia a la condena de la causa Vialidad- que creen les va a servir para proscribir a la compañera”, señaló.“Cuando tratan de prohibir a Cristina quieren ignorar la historia y a las luchas.La proscripción se rompe con organización, con militancia, con compromiso, con el pueblo en la calle. Al peronismo no le van a condicionar ni sus candidaturas, ni las presidencias, si el pueblo quiere a Cristina va a ser Cristina”, remarcó Kicillof.Al comenzar su discurso, luego de escucharse alrededor de 4500 personas cantando “Cristina presidenta”, Kicillof recordó que fueron “18 años de lucha y resistencia” del peronismo y señaló que “durante esos años donde Perón y el partido estaban prohibidos, donde pesaba la proscripción hubo algunos vivos queremarcó.El gobernador bonaerense hizo referencia a las última palabras de la vicepresidenta el viernes en Río Negro y deció recapitular hechos del, como lo hicieron durante el 2015 y lo volvieron a hacer durante el 2019”, señaló en clara referencia a la oposición.Tras lo que comenzó a enumerar: “En el mes de mayo sin que lo supiéramos ninguno de nosotros se comenzaron a formar diversos grupos como si fueran espontáneos, estos Copitos, estos Revolución Federal, a veces quieren que nos olvidamos o nos tratan de estúpidos. Uno de ellos le vendía muebles por 20 millones de pesos a la familia de Toto Caputto ¿Qué se creen que pueden engañar todo el tiempo?”, cuestionó Kicillof en referencia a los diferentes grupos de ultraderecha que estaría ligados al atentado contra CFK.“Uno puede hacer fuerza para creer en las casualidades y en el azar pero nos ha enseñado Cristina que todo pega con todo y todo tiene que ver con todo”, agregó.En ese sentido, Kicillof manifestó con la voz resquebrajada: “”.En la línea de “hechos preparatorios para el año electoral”, Kicillof continúo recordando que “en el mes de junio economistas de la era de (Mauricio) Macri empezaron a dar entrevistas, publicar tuits y decir que la deuda en pesos de nuestro Gobierno no la iban a pagar. Llama la atención que la misma maniobra la hicieron hace unos días, me hacen acordar a 2015”. “No le van a torcer el brazo a un gobierno popular, pueden conspirar hacer terrorismo economico”, advirtió.Luego, el mandatario provincial hizo referencia a los fiscales de la Causa Vialidad que jugaban al fútbol en Los Abrojos, la quinta del ex presidente Mauricio Macri.”, repudió.Y agregó que en septiembre, cuando asumió el actual ministro de Economía, Sergio Massa, “le pegaron a los autos y con bolsas mortuorias armaron un clima donde parecía que había odio instalado en la sociedad”. “E”, reiteró Kicillof.Tras lo que recordó que diciembre fue el fallo de la Causa Vialidad. “Ni siquiera en el fallo pudieron sostener alguno de los argumentos de los fiscales, parecía otro juicio. Los fundamentos eran puro humo”, repudió el gobernador sobre el fallo que determinó una pena de 6 años de prisión para la vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.Recordó también que el 21 de diciembre “una corte suprema con dos jueces que son jueces por decreto de Macri, en contra de nuestra constitución, se manotearon los recursos no de nuestra provincia, de toda la Argentina”. “Ese fallo busca acumular más riqueza y más poder en una sola Ciudad contra toda la Argentina”, sostuvo en referencia al fallo de Coparticipación y la disputa entre Nación y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.También recordó los chats de los entre fiscales, jueces, el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, espías y CEOs de Clarín que participaron del viaje a Lago Escondido. “Conocimos cómo se arman estas cosas detrás de las bambalinas, conocimos la obscenidad para manejar los piolines de lo que dicen son fallos o sentencias judiciales”, señaló Kicillof.“Ahora es nuestra obligación que todo el pueblo sepa que Clarín, La Nación, una parte de la justicia, los servicios de inteligencia”, manifestó.En ese sentido, señaló que los candidatos de la oposición “ilusionados con que el Gobierno terminaba antes desclasificaron y exhibieron su programa económico, lo que quieren hacer en la Argentina”. “Empezaron a hablar sin tapujos de que viene a ajustar, achicar el estado, a quitarle los derechos al pueblo. Esta vez nadie puede hacerse el distraído, nadie puede comerse la revolución de la alegría y los globitos de colores”, sostuvo Axel.“Ya han dicho lo que vienen a hacer con nuestro pueblo, la salud y la educación. Sabemos cómo arman las movidas de persecución judicial, lo que van a hacer si ganan, lo que hicieron. Es nuestra obligación como militantes recorrer los barrios, las calles, los clubes, lo dijo Cristina: hay que bajar al territorio”, pidió Kicillof a la Militancia peronista.