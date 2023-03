Contundente definición de Vidal en la interna del PRO: Larreta no es mi jefe

En el marco de la dinámica interna del PRO, la diputada nacional y ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, enciende una vez más la temperatura. Ahora se despegó de manera contundente de Horacio Rodríguez Larreta y remarcó que si se presenta Mauricio Macri a las elecciones se baja.

Dijo Vidal en declaraciones a Canal 9: "Horacio es mi amigo, pero no es mi jefe. Yo no me presento si siento que no contribuyo, pero ni por Horacio, ni Patricia, ni nadie. A Mauricio le reconozco el liderazgo del espacio, si él va yo no compito".Respecto de la provincia de Buenos Aires, enfatizó: "Cristian Ritondo sería el mejor gobernador porque el principal problema de la Provincia es la inseguridad. Bajo su gestión bajó la mayor parte de los delitos”. “Tiene una experiencia que Diego Santilli no tiene porque estaba en la Ciudad", añadió.