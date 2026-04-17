17.04.2026 / DISCAPACIDAD

Emergencia en Discapacidad: convocan a cese de actividades y movilización por la crisis en el sector

Organizaciones del sector convocaron a una protesta frente al Ministerio de Salud de la Nación para visibilizar la crisis que atraviesan las prestaciones. Denunciaron atraso en aranceles, deudas y falta de respuestas oficiales.



Organizaciones de discapacidad convocaron a un cese de actividades y movilización en reclamo por la crisis del sector, que se realizará el próximo miércoles 22 a las 11 frente al Ministerio de Salud de la Nación. La medida es impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad junto a entidades de todo el país.

Según informaron, la protesta se enmarca en un contexto crítico para las prestaciones, marcado por el atraso arancelario, la irregularidad en los pagos y la acumulación de deudas que afecta a instituciones y trabajadores. Desde el Foro señalaron que esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios y el acceso a derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

EL RECLAMO

Las organizaciones advirtieron que la falta de medidas concretas por parte del Estado nacional agrava el escenario y compromete el funcionamiento de múltiples espacios dedicados a la atención y acompañamiento. En ese sentido, remarcaron que sostener las prestaciones implica garantizar derechos básicos, por lo que consideraron imprescindible la adopción de soluciones inmediatas.

Asimismo, indicaron que miles de prestadores se encuentran afectados por la falta de actualización de aranceles y los retrasos en los pagos, lo que impacta directamente en la calidad y continuidad de los servicios.

La jornada de protesta contará con la participación de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del sector e integrantes de instituciones provenientes de distintas regiones del país. Buscará poner en agenda la situación que atraviesa el sector y exigir respuestas urgentes que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de derechos.

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