"El 9 creía que tenía ganado el puesto": la metáfora futbolera con la que Bullrich cruzó a Larreta

En medio de la interna dentro desiguen los cruces entre el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial,, y la presidenta de PRO, Patricia Bullrich. La exministra redobló la apuesta y, después de tratarlo de "tibio", le advirtió que ella es "el 9 que tiene mejores condiciones" y "va a tener que competir" dentro deEl jefe de Gobierno porteño había contestado las críticas de la presidenta del PRO sobre sus políticas contra los piquetes y la ubicó "en la tribuna". El funcionario aseguró que cree "en la firmeza de resolver los problemas de la gente, no gritar desde la tribuna". En diálogo con Radio con Vos, se definió como, sumó.Pero Bullrich siguió con la metáfora y este domingo, le advirtió que ella es la 9 que tiene condiciones para hacerlo mejor y planteó: “Viste cómo es la vida... Uno participa de una selección y se eligen los 11. Y hay un 9, y tiene que quedar uno solo. El 9 creía que tenía ganado el puesto y otro le dice: ‘Yo estoy para jugar este partido y creo que tengo condiciones para hacerlo mejor’. Es así”., sostuvo la referente.Por otra parte, detalló que su candidato en la Ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri. “Nosotros apoyamos al candidato de Pro, pero lo respeto a López Murphy, él se va a presentar, para nosotros es un gran candidato, pero nuestro apoyo es al candidato de Pro”, aclaró la exministra.Bullrich volvió a dejar en claro que no hay posibilidad de negociar con Rodríguez Larreta una baja de su candidatura, mucho menos una postulación a la gobernación bonaerense.remarcó. Sin embargo, no descartó en una posible presidencia sumar a la administración de Rodríguez Larreta ya que “va a llamar a todos”.“Mi forma de conducir es clara, no significa no llamarlo a Mauricio y decirle: ‘Siento que necesito hablar con vos, tuviste esta experiencia’”, aclaró Bullrich, respecto a su postura. “No estoy esperando que Mauricio, a quien respeto y tengo una relación especial, me unja como candidata. Creo que en las PASO me tiene que ungir la sociedad”, dijo y completó: “Yo voy a las elecciones del 13 con el proyecto y el carácter que la Argentina necesita para un cambio, estoy totalmente decidida y no me cambia porque es un compromiso que he tomado”.”, completó.