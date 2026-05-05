Desde Chile, Patricia Bullrich criticó la gestión de Jorge Macri y empieza a proyectarse de cara a 2027

Muy buen encuentro con el Alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece.



Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el pic.twitter.com/mT7D4WP0MX  Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2026

Desde Santiago de Chile, la senadora Patricia Bullrich publicó un mensaje en el que criticó la gestión porteña y empezó a proyectarse como candidata en la ciudad de Buenos Aires.“Muy buen encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”, escribió Bullrich en su cuenta oficial.La frase, en apariencia protocolar, derivó en un contraste directo con la situación porteña: “Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos. Ese es el camino”.La publicación de Bullrich tuvo un impacto inmediato en el escenario político porteño. Su comparación con Santiago de Chile fue leída como una crítica directa a la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y reavivó las especulaciones sobre un posible protagonismo futuro de la senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Su referencia a problemáticas como limpieza, transporte subterráneo, tránsito e impuestos fue interpretada como un cuestionamiento concreto a la administración actual.Bullrich incrementó su presencia en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas, al tiempo que La Libertad Avanza refuerza la proyección de sus figuras en distintos distritos. Como presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Bullrich combina actividad legislativa, política y territorial.El próximo viernes encabezará una actividad en el sur porteño, una zona donde el oficialismo enfrenta desafíos históricos en urbanización, seguridad y servicios públicos, según confirmaron a Infobae fuentes de su equipo político.En la actividad prevista estará acompañada por Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, y una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Esta articulación refuerza la sintonía de Bullrich con la estructura partidaria porteña.La “bajada al territorio” de Bullrich alimenta las especulaciones sobre su posible futuro político en la Ciudad, aunque en su entorno aclaran: “No es candidata, porque falta mucho, pero va a continuar caminando la Ciudad de Buenos Aires”.