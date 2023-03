Cristina Kirchner habla en el encuentro del Grupo Puebla ante el Foro de DDHH: ¿Habrá definiciones políticas?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará un discurso esta tarde, tras haber confirmado el último sábado su presencia en el encuentro “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia”, organizado por el Grupo Puebla en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en el CCK de Buenos Aires desde este lunes

El martes 21 en el @elCCKirchner vamos a participar, junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa, del encuentro “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia” organizado por el Grupo de Puebla. pic.twitter.com/PplYd8QAdQ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 18, 2023

"El martes 21 en el Centro Cultural Kirchner vamos a participar, junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa, del encuentro, organizado por el Grupo de Puebla", escribió la ex presidenta para anunciar que sería de la partida.Pese a la numerosa presencia de dirigentes de primera línea de países de toda Iberoamérica, la expectativa central pasa por la palabra de CFK, no sólo por las críticas que seguramente enfocará sobre el Poder Judicial, sino también por lasque pueda brindar en el marco del operativo clamor que se desarrolla en el peronismo alrededor de una eventual candidatura suya, además de losque atraviesa el kirchnerismo con el presidentey, a su vez, éste con el ministro de Economía,La exmandataria cerrará el debate especial titulado "Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia", a cargo del Grupo de Puebla, que comenzará a las 17 en el Centro Cultural Kirchner.El evento comenzó el lunes con una exposición del presidente Fernández y se trata de una actividad organizada por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco). Cuenta con la presencia de referentes de derechos humanos de todo el mundo, 15.000 inscriptos y 1.200 actividades.La actividad estaba prevista inicialmente para el final del año pasado, tras el atentado a CFK, pero la ex mandataria contrajo Covid-19 y la fecha se postergó. Para ese momento el kirchnerismo había planeado una fuerte movilización en las calles porteñas con el respaldo de los distintos sectores del Frente de Todos. No está prevista una movilización de esa envergadura en esta oportunidad, pero sí habrá militancia en las calles y en el evento.De la ceremonia inaugural participaron también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,; el Premio Nobel de la Paz y presidente honorario del Foro,; la directora del CIPDH Unesco,, y el secretario de Derechos Humanos,En el debate que será cerrado por la vicepresidenta hablarán previamente los exmandatarios, además de otros juristas y políticos.Según el texto de la convocatoria, el objetivo del encuentro será reflexionar y pensar acciones ante "la persecución político-judicial de la que Cristina ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra", un párrafo que alude al veredicto de primera instancia dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa Vialidad.Sin dudas, el evento de esta tarde le permitirá al kirchnerismo brindarle centralidad a CFK, la dirigente más importante de la coalición oficialista. Sin embargo, análisis que sólo ponen el foco en la intencionalidad de realizar el evento para cobrar centralidad, como se leyó esta mañana en matutinos digitales, es una lectura miope: la ex mandataria reclama esa centralidad de manera deseada y no deseada, igual que si lo planifica o no lo hace.Bastará con ver las transmisiones televisivas de todas las señales noticiosas esta tarde y comparar si eso sucede con algún otro ex mandatario argentino.Dicho esto, la nueva aparición pública de Cristina sucede en un momento inmediatamente posterior al cruce que hubo entre el núcleo kirchnerista y el círculo presidencial, que había hecho trascender que se vislumbraba el final de la “hegemonía kirchnerista”. ¿Restarle poder y centralidad a la Vicepresidenta?El mandatario ayer abrió el encuentro que hoy cerrará Cristina. Lo hizo con un discurso institucional en el que no hizo alusión directa a la persecución judicial sobre su compañera de Poder Ejecutivo. Pero quedó encerrado en distintos mensajes dirigidos a respaldar a la Vicepresidenta.Por ejemplo, el secretario Pietragalla Corti aseguró que vienen denunciando lawfare “como forma de intervenir las elecciones y el voto”, porque “eligen a un referente político y ese proyecto político no puede llevarse adelante por la intervención judicial”.Misma línea eligió el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, quien también apuntó contra la justicia, pidió "una reforma judicial” y resaltó “toda la campaña que está haciendo en contra de Cristina Kirchner”.Del mismo modo se expresó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien advirtió que “no puede ser el que partido judicial no siga investigando el atentado contra la querida Vicepresidenta”.Por otro lado, la reaparición de CFK sucede también cuando hubo un cortocircuito novedoso en el Frente de Todos, ya que no tuvo de un lado a la vice y del otro al Presidente, sino que incluyó al tercer socio de la coalición oficialista, Sergio Massa.El ministro de Economía hizo saber su enojo por cuestionamientos off the record que, según entiende su entorno, surgió de dirigentes cercanos a Alberto. De alrededor del Presidente negaron todo, pero no parece haber sido creíble esta última explicación en el Frente Renovador.A final de cuentas, Cristina, que se mueve con cercanía y diálogo con Massa, hablará cuando el kirchnerismo empuja el operativo clamor por su candidatura. Con Daniel Scioli anotado, el presidente Fernández manteniendo su esperanza, Wado de Pedro también en carrera y el ministro de Economía con su postulación in pectore, no deja de existir la expectativa de que CFK sea candidata a presidenta.No obstante, versiones con más fundamento también piensan en la posibilidad de que sea senadora. La otra posibilidad es que no sea candidata a nada, como dijo horas después de que la Justicia iniciara el proceso para proscribirla.