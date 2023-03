Juicio político a la Corte: faltazo de los tres dirigentes macristas citados como testigos

El exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC); el senador, exjefe de asesores de Presidencia, y, exasesor judicial de Mauricio Macri, fueron citados a declarar en la comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, perodictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuales los ministros del máximo tribunalson acusados.Garavano, según consignó Télam, informó "por nota que, adjuntó copia de los pasajes y quedó a 'disposición de la Comisión', según surge de la misma nota".Por su parte, Torello elevó un escrito a la comisión en el que dijo que "la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular".", agregó el senador nacional del PRO.Además de agarrarse de sus fueros,En cuanto, prófugo desde 2020, su presencia fue solicitada a través de una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento a llevar adelante "para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la Justicia argentina comparezca a dar testimonio en la comisión".Peroque está a estudio de la Corte de ese país".La legisladora Ana Carolina Gaillard, titular de la Comisión, también pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia macristay no podría estar, añadieron los portavoces.La comisión convocó, además, para este martes desde las 13, a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación;de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, y al abogadocitado en la última reunión de comisión, pero que no concurrió.En tanto, para las 14.30 pidió que comparezcantrabajadora del Hospital Posadas, víctima de un grupo de tareas comandado por el represor Luis Muiña, el beneficiado por el fallo del "2x1" de la Corte;hija del desaparecido Jacobo Chester.