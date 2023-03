Kicillof evitó "polemizar" con Nación, pero recordó su pedido de gendarmes y explicó la postura de la Provincia

El gobernador Axel Kicillof reiteró su pedido por el envío de gendarmes a territorio bonaerense y evitó "polemizar" con el Gobierno nacional, al remarcar que solo quiere "resultados".. Se habló, hubo conversaciones, muchas, incluso con el Presidente, pero todavía no mandaron ninguno", manifestó el mandatario.De todas maneras, remarcó: "Nunca quise enfrascarme en ninguna polémica, me parece inútil. Lo que quiero es que haya resultados. Hace tres años y pico estamos pujando por esto"., indicó tras la carta al ministro Aníbal Fernández.La semana pasada el Gobierno nacional anunció que se crearán cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, para lo cual el Ministerio de Seguridad enviará unos mil gendarmes en los próximos días al distrito más poblado del país. Tras surgir la noticia, Axel Kicillof le envió una carta a Aníbal Fernández, en la que le pidió que informe si la propuesta fue coordinada con algún funcionario provincial, como también las funciones, responsabilidades y capacidades operativas que tendrán dichas bases.Al respecto, aclaró: "Si los gendarmes tienen que ver con cuestiones del narcotráfico, la verdad que la Nación tiene la atribución vinculada al narcotráfico, no tiene que coordinar con nosotros estas operaciones. Envía los gendarmes, actúa, porque es una responsabilidad del gobierno nacional por ley. Las provincias tienen temas de narcomenudeo, no de narcotráfico, si hay Gendarmes por tema narcotráfico, que los desplieguen, y que hagan las tareas correspondientes".Y añadió: "Sobre si esperaría la comunicación de Aníbal Fernández con Sergio Berni, expresó: "La coordinación estamos esperando, sí, por supuesto”.