Se venderán los bonos en manos del Estado en dólares para bajar la brecha, financiar al tesoro y achicar la deuda

El ministerio de Economía, a través de un decreto, ordenará a todos los entes públicos que tienen bonos en dólares a vender los títulos de legislación extranjera alA cambio, esos organismos públicos van a recibir letras en pesos. Según explicaron fuentes oficiales, se retirarán alrededor de U$S 4000 millones de bonos globales con Ley Nueva York que están en poder de organismos del Estado nacional.Con esta maniobra, se retirarán titulos en dólares del mercado, los denominados GD.A la vez, el decreto obligará a los entes a vender los títulos públicos de legislación nacional en el mercado (AL). Así buscan estabilizar el precio de los dólares Mep y CCL. El 70% de los pesos que consiga en esas operaciones se usarán para financiar al tesoro. Los entes realizarán subastas periódicas para darle más oferta al mercado de los dólares financieros y mantenerlos a raya. Pero será el Ministerio de Economía el que fijará los cronogramas o determinará el momento exacto a realizar estas operaciones, en coordinación con el BCRA, según lo adelantado por el equipo que conduce Sergio Massa., sostuvieron desde el área de finanzas, ya que actualmente solamente estaban habilitados a operar en el CCL los bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales.La contrapartida de este último punto es que esa deuda en poder del sector público pasará a manos de privados. De todas maneras, la maniobra fue defendida por Economía., explicaron. "El Tesoro tiene que financiarse de una manera, o lo hace con instrumentos de corto plazo o lo puede hacer a través de esta nueva operatoria", agregaron desde Economía.El contado con liquidación tocó este martes los 403 pesos y luego descendió a los 399 pesos. En el análisis que realizan en Economía no solo calculan que podría iniciarse una nueva corrida cambiaria por este canal, como ya ocurrió tras la salida de Guzman o previo al anuncio de recompra de bonos, sino que el ensanchamiento de la brecha generaría un efecto remarcación de precioslanzaron desde Economía. Dede el equipo de Massa no se arriesgan a vaticinar una baja en las cotizaciones paralelas. "Jugamos a seguir estabilizando", explican. Es decir, que no haya grandes saltos.En esta línea, los nuevos instrumentos también permitirán absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación.La operación también equipara a los bonos con legislación local (AL) como benchmark del mercado de dólares financieros.Este miércoles, Massa le informará a los bancos, fondos comunes de inversión y empresas de seguro el nuevo esquema financiero, que no solo busca recursos frescos para el Tesoro sino frenar cualquier embate del mercado. En el trayecto elaborado por Massa, estos nuevos instrumentos se suman al canje de la deuda en pesos realizado hace unos días y las licitaciones que se seguirán realizando sobre los titulos en pesos no canjeados, sostienen en el Mecon, aunque Massa aclaró en varias oportunidad que preferiría no utilizar esta vía de financiamiento.