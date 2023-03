Castagneto rechazó cuestionamientos a la nueva modalidad de percepción del IVA

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, rechazó los cuestionamientos a la nueva modalidad de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que comenzará a aplicarse el 1° de abril, al sostener que no representa un aumento encubierto de la alícuota y en consecuencia los precios de los productos alcanzados "no tienen por qué aumentar".El 10 de febrero, la AFIP emitió la Resolución General 5329, que dispuso que a partir del 1° de abril se aplicará una percepción del 3% del IVA en ventas de alimentos (con excepción de carnes, frutas y hortalizas), como bebidas, productos de higiene personal y de limpieza, con una alícuota del 3% "sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente". La medida fijó como piso de esa percepción un monto de $ 60, de lo que se desprende que alcanzaría a las ventas de $ 2.000 o más.Luego de una serie de reclamos, entre los que se destacó el de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), la AFIP modificó la norma por medio de la Resolución General 5334 del 21 de marzo, que elevó el monto a $ 3.000, de manera que el nivel mínimo de ventas pasó a ser de $ 100.000., subrayó el titular de la AFIP en diálogo con Télam, en referencia a quienes sostienen que la percepción implicaría un aumento encubierto de la alícuota del 21% al 24%.Castagneto manifestó que tenía "la firme convicción de que en distintas actividades el pago del IVA es muy bajo" y que se decidió "empezar por la parte alimenticia" para aplicar la percepción.También remarcó que con la medida "no se tiene por qué aumentar (el precio de) los alimentos, porque cuando uno compra leche o fideos ya tiene el IVA adentro"., que en unos casos es mensual y en otros trimestral", indicó al tiempo que señaló que "en este momento de crisis de la Argentina y del mundo, lo que queremos es una colaboración de parte de los empresarios en aquellos productos que no cambian de su condición".La otra modificación fue la de elevar el monto de percepción de $ 60 a $ 3.000, lo que implica una venta de por lo menos $ 100.000, "con lo cual los almaceneros quedarían afuera", aseveró.Castagneto atribuyó las reacciones en contra de la medida a que "estamos en un año electoral y toda medida que tomemos se va a buscar por ese lado". Sin mencionar a un partido o dirigente en particular, sostuvo que "cuando un sector político dice que no tiene que estar más el Banco Central y no se tienen que pagar impuestos, es un desconocimiento del Estado, es la desaparición del Estado"."Hay que saber para qué van los impuestos, l, parte va al PAMI, partes son fondos coparticipables y lo que son aportes y contribuciones van a obras sociales y a discapacidad", especificó ante Télam.Para Castagneto, las críticas a la medida implican "usufructuar o mentir en política para ganar una elección, pero después hay que gobernar". "El que tenga una mejor propuesta, tenemos las puertas abiertas para escuchar", enfatizó.En defensa de la medida, Castagneto insistió que "es una forma de buscar cómo podemos aumentar la cantidad de contribuyentes si tenemos este tipo de evasión o de elusión" y propender a un sistema impositivo "más justo y equitativo".En ese sentido, confió en que, una vez que la percepción esté en marcha "va a aumentar la cantidad de contribuyentes" y equiparó la situación con "lo que pasó con el tema cárnico, donde hoy tenemos en la base de datos alrededor de 60.000 carnicerías que no estaban inscriptas".