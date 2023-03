Bárbaro relativizó la decisión de Macri de no postularse y le tiró un guiño a Patricia Bullrich

“Tanto en Cristina como en Macri, hay una imposibilidad de ganar la elección. Lo saben: los dos tienen dos votos en contra por cada voto a favor. Nadie renuncia a nada, ni Cristina y Mauricio”, consideró Julio Bárbaro al analizar la situación de ambos ex presidentes.

Para el histórico dirigente peronista, “lo positivo es que Cristina y Mauricio son reflejos de etapas de fracaso en la Argentina”.Para Bárbaro la decisión de Macri puede que le dé más garantías a Patricia Bullrich que “es el ala más política del PRO”. “No entiendo lo que quiere Larreta, no se si es duro o blanco. Es un político carguero porque detrás del cargo no hay propuesta”, dijo.Y enfatizó:Consultado sobre si dentro de la dirigencia del FDT habría que tomar una decisión similar, dijo Bárbaro: “Como Alberto no existe, el gesto va a ser tan secundario como su vigencia porque la reelección de Alberto es un chiste de mal gusto”.