D'Onofrio sobre el asesinato del chofer de la línea 620: "Seguiremos trabajando para que estos hechos no sigan ocurriendo"

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, lamentó hoy el asesinato del chofer Daniel Barrientos durante un asalto cometido en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y reafirmó que la administración provincial continuará trabajando para "brindar más seguridad para que estos hechos no sigan ocurriendo"., me dirijo en este momento hacia el corte para tratar de acercar solidaridad a familia y trabajadores", describió el funcionario en declaraciones a radio La Red, en referencia a la protesta que lleva adelante el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA).El funcionario afirmó que se aplicarán "cambios profundos" para que los choferes "puedan trabajar con seguridad". Al respecto, D'Onofrio recordó quey detalló que ya se instalaron unas dos mil y que se profundizará esa acción para concretarlo "cuanto antes".No obstante, dijo que no quiere "poner excusas" en cuanto a la "responsabilidad del Estado a la hora de brindar seguridad". "Pero para accionares como estos, en los que un tipo se sube y dispara sin mediar palabra, por más que tengamos un policía en cada colectivo y cámaras, lo hubieran matado igual", lamentó.Asimismo, expresó: "Suena frívolo contar lo que estamos haciendo. Pero estamos intimando a las empresas para que eso se termine de concretar,".D'Onofrio destacó que "se busca desalentar la posibilidad de robarle a los choferes o pasajeros" y agregó que se comunicó telefónicamente con el titular de la UTA, Roberto Fernández, y acordaron una reunión "para la media tarde con el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad (Sergio Berni) y autoridades de ese gremio". "No nos hacemos los distraídos. Se está haciendo mucho, pero no alcanza", admitió el ministro.Barrientos fue asesinado de un disparo en el pecho por dos delincuentes que intentaron robar a los pasajeros del interno 87 de la línea 620, cuando la unidad circulaba por la localidad de Virrey del Pino.El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de la madrugada, cuando una unidad de la línea 620, de la empresa Nueva Idea, se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza.