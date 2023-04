Piquetes hoy: cortes en CABA y GBA para reclamar planes sociales y alimentos

este miércoles una jornada nacional de protesta con más de 128 cortes en todo el país que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo por "los 18 millones de pobres y millones de indigentes".

Dirigentes de movimientos sociales y políticos, entre los que se encuentran la Unidad Piquetera (UP), realizanEl epicentro de las protestas serán, una vez más, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires en elAdemás, habrá cortes en, en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.En Mendoza y San Luis no habrá cortes de accesos en rutas y puentes porque las legislaturas aprobaron leyes antipiquetes que imponen prisión y multas millonarias para los dirigentes y las organizaciones que impidan la libre circulación.Las organizaciones sociales, agrupadas en la Unidad Piquetera, reclaman “. Además continúan pidiendo más “; frente a la baja de los planes de unos 85.000 beneficiarios que no validaron su pertenencia al programa. Al respecto la ministra de Desarrollo Social,, ya anunció que no se incorporarán más titulares.Los voceros de Tolosa Paz aseguraron que este punto está resuelto, que el ministerio no está en deuda con lo comprometido. Sin embargo, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero sostiene que no es así y que se “incumplieron con los expedientes que ya estaban comprometidos desde la gestión de Juan Zabaleta”, en referencia al antecesor de la ex diputada nacional.El 13 de marzo pasado los movimientos de izquierda ya había realizadoEn aquel momento Tolosa Paz lo consideró “una extorsión” y sostuvo que no cedería a sus demandas.Esta vez desde organizaciones sociales sostuvieron: “Desde las 10 de la mañana en todo el país va a haber más de 128 cortes para poner por delante l", en referencia al pedido del FMI de recortar el decidir fiscal para que el organismo considera necesarios los controles de gastos de los subsidios a la energía y en la asistencia social.es necesario rechazar que el ajuste deje sin comida a los comedores populares, sin las herramientas que se necesitan para los emprendimientos productivos y sin los programas que necesitan cientos de miles de desocupados golpeados por la creciente recesión y la inflación que destruye los salarios", concluyeron en el comunicado.En comunicación con Infobae el referente de Unidad Piquetera,, anticipó quea los comedores como fideos, polenta y puré de tomate aguado para que la gente vea la comida que el gobierno ajustador manda a los comedores”.“Con el aumento de la inflación y los precios de los alimentos de primera necesidad crece el hambre en la Argentina frente a una ministra que se jactaba de haber constituido una mesa del hambre y hoy es la que le niega la comida a la mayoría de los compañeros y compañeras que tienen la emergencia de comer en una olla popular”, señaló el dirigente social.Además de Unidad Piquetera, también se movilizarán el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras.