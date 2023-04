Wado afirmó que al FDT "le queda ir a una PASO" por decisión de Alberto

El ministro del Interior,reiteró que al Frente de Todos “le queda ir a una PASO” por la estrategia planteada por el presidente Alberto Fernández. Además consideró “bueno” que la interna sea entre el mandatario frente al resto de la coalición de gobierno., donde muchos sectores del Frente le pidieron discutir parte de la estrategia", comenzó De Pedro en declaraciones a C5N donde señaló que sin embargo: "con lo cual la situación que tenemos es producto de la decisión unipersonal del Presidente que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica"."Entonces lo que", sintetizó.En ese marco, planteó: "Sería muy bueno que el Presidente se presente, que".Cuando le consultaron sobre si será candidato en una eventual PASO oficialista, De Pedro evadió la pregunta y contestó que es parte de "una generación que busca un recambio generacional".Si bien no descartó ni afirmó su candidatura, aseguró que la salida en las elecciones debería ser por un recambio en "varios ámbitos". "Esto no lo va a solucionar solo una fuerza política. Los problemas estructurales tanto Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta) como los dirigentes de la oposición los ven: la economía monetaria, inflación, fragilidad de instituciones, permeabilidad con sectores del poder que influyen mucho", señaló el ministro.Y agregó: "Ese recambio tiene que ser en muchos ámbitos. No se puede dar una renovación en un sector de la políticas y que todos los ámbitos que manejan poder real sigan con jugadores que están en otra película"."Tenemos una construcción política que no depende del dedo de nadie", aseguró De Pedro y luego aludió a la frase de la Vicepresidenta, que, parafraseando a Perón, pidió a sus dirigentes que saquen su bastón de mariscal. "Ese bastón de mariscal del que hablaba Cristina fue decir 'háganse cargo, no puedo sola'. Hay dirigentes muy cómodos", advirtió el ministro.