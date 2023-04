Pablo Javkin: "Rosario es el síntoma de una fiebre que está afectando a la Argentina"

El intendente de Rosario,, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional por el avance del narcotráfico sostuvo que su distrito es “el síntoma de una fiebre que está afectando a la Argentina" y aseguró que las sustancias ilegales no se producen en la ciudad santafesina sino que van “desde el conurbano” bonaerense y “en aviones”.En diálogo con Futurock, Javkin consideró que la crisis por el narcotráfico en Rosario” y señaló que lejos está de ser “un lugar maldito”. Para él, el distrito que gestiona es el “polo logístico de una Argentina que no combate el narcotráfico como se debe combatir”. “, lanzó el dirigente del Frente Progresista Cívico y Social.“Hay un detenido en Brasil que traficaba droga en aviones que arrojaba en Santa Fe y provincias vecinas.”, aseguró ejemplificando con el caso del empresario boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, alias ‘El Fantasma’, que fue detenido en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, en un control policial de rutina. Tenía un pedido de captura internacional por una causa en la que se lo acusaba de ser el encargado de la distribución aérea y terrestre de drogas para bandas narcos de Salta y Rosario.Javkin también mencionó el caso de Daniel Godoy, un hombre clave de la banda de Los Monos que fue detenido por la Policía Federal en el municipio bonaerense de General Rodríguez. “Cocaína que se producía en el conurbano”, remarcó el intendente.Algo con lo que el fiscal de la Unidad de Criminalidad Organizada, Matías Edery, coincidió en declaraciones públicas, ya que había sostenido que gran parte de la droga que se comercializa en Rosario proviene del territorio de la provincia de Buenos Aires, se sigue la hipótesis de que los grupos narco de la ciudad se instalan en puntos estratégicos del área metropolitana.Rosario es quien padece que no se combata el narcotráfico en el país”, insistió el intendente.Y concluyó: “Son muy graves las consecuencias de las drogas y las armas en la Argentina.”.