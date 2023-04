Acuña despejó dudas sobre su candidatura en CABA: "Sigo teniendo la intención de poder ser jefa de Gobierno"

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró que mantiene su candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese las presiones para que tanto ella como su colega de Salud, Fernán Quirós, declinen sus postulaciones para despejar el camino de Jorge Macri.para garantizar este proyecto de transformación que venimos haciendo hace muchos años en la Ciudad", aseguró Acuña."Seguimos trabajando con todo el equipo en el marco del proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para pensar la continuidad de todas las transformaciones que venimos realizando", agregó en declaraciones a radio Mitre.Consultada sobre si podría ser, la ministra de Educación afirmó: "Falta mucho todavía. Para eso aún hay más tiempo porque las PASO en la Ciudad definen solamente la figura de jefe o jefa de Gobierno, no se elige fórmula como es a nivel presidencial. Así que pensar en ser primero o segundo no sirve".Días atrás, Larreta deslizó que habrá un sólo candidato del PRO en la Ciudad y lo dijo en un acto donde estuvo acompañado justamente por Acuña.Si bien el jefe de Gobierno que irá por la presidencia no sentó posición por alguno en particular, sí lo hizo el ex presidente con su primo, Jorge Macri.En tanto, Martín Lousteau sigue en carrera. El viernes pasado mandó una nueva señal a sus rivales de Juntos cuando se mostró en un acto junto a Emmanuel Ferrario, hombre de confianza de Larreta.