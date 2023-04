Alberto Fernández habló tras bajarse: insistió con las PASO en el FDT, habló de Cristina y definió a los posibles candidatos

#Política | Tras anunciar que no se postulará para la reelección, Alberto Fernández se refirió a los posibles precandidatos del oficialismo y habló de "democratizar" el Frente de Todos. pic.twitter.com/Fr3MdNMPEQ — Política Argentina (@Pol_Arg) April 24, 2023

A pocos días de bajarse de las elecciones, el presidente Alberto Fernández insistió con las PASO en el Frente de Todos (FdT) y argumentó que su decisión "era algo que tenía que hacer". Además, definió a los posibles candidatos de la coalición oficialista.En diálogo con Nacional Rock, dio argumentos sobre su decisión de no ir por una reelección en las próximos comicios: "Para mí era algo que tenía que hacer y en el momento en que lo tenía que hacer."."Yo dejé todo de mí y no me llevo nada, actué con honestidad y transparencia. Creo que los esfuerzos dieron resultados pero es muy díficil mostrarle a la gente lo que no ocurrió", señaló el mandatario.En esa línea, enfatizó: "Algunos creen que para ejercer el poder es necesario cortar cabezas como He-Man, pero no es así. Se trata de convencer a otros".Consultado por las disidencias dentro FdT, sostuvo quey remarcó la importancia de resolver las diferencias "amigablemente". En ese sentido, indicó: “Espero que haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente”.Al ser consultado sobre los nombres que podrían competir, Fernández no tuvo problemas en mencionarlos. “Hay varios buenos candidatos que pueden representarnos: (Agustín)es un dirigente espectacular;es un gran dirigente y también puede serlopodría ser del otro espacio porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”.En cuanto a una posible candidatura de, respondió: "Si quiere, también puede serlo. Es un problema de ella, yo no tengo ningun problema. Tiene muchos méritos y razones". También habló sobre Sergio: "Si tiene vocación de presentarse, puede hacerlo”.A su vez, expuso la "falta democracia interna en el peronismo". "Mi designación fue resultado de eso y también de una enorme crisis que yo no quiero prolongar", agregó.De cara a las últimos meses de mandato, manifestó que se va a "concentrar en gobernar porque hace falta sobrellevar lo mejor posible lo que está pasando". También habló su rol dentro de la coalición una vez que deje la Presidencia: