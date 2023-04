Kicillof adelantó el "modelo de país" que propondrá Cristina y habló de "riesgo" de los que quieren "dinamitar todo"

En el marco de una nueva aparición pública de Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó este jueves de qué hablará la Vicepresidenta en el Teatro Único de La Plata., afirmó durante la firma de hoy de una carta-compromiso en apoyo a distintas políticas científicas junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus."Es imposible pensar que la economía va a crecer y al mismo tiempo distribuir sino se hace con un modelo en particular. Resulta imposible pensar en un modelo de justicia social si no pensamos en las etapas del peronismo”, sostuvo Kicillof.De esta manera, la discusión de este año electoral se centrará en mostrar dos modelos de país. “Es un año propicio porque todo esto se va a dirimir, como corresponde, a través de las elecciones. Y es un año para discutir a dónde queremos seguir avanzando y a dónde no queremos volver”, sentenció.Según Kicillof, el país está “en un” porque no cree que el sistema científico “sea capaz de aguantar otra embestida como hubo entre 2015 y 2019″.“A, hablan del Estado en general, pero van a empezar por ahí (por la Educación y la Ciencia), que es lo mas sencillo, rápido y fácil”, insistió.El gobernador bonaerense señaló que “discutir sobre el futuro nos pone a hacer un ejercicio analítico polémico, pero tenemos una gran ventaja y es que hace poco, no más de 3 años, vivimos una Argentina neoliberal. Entonces el contraste es muy cercano”, completó.El acto de CFK tendrá como eje el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. En esa instancia, La Vicepresidenta será la única oradora y brindará una charla magistral a partir de las 18 horas. La ponencia tendrá tres ejes: el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, la fragmentación política y la concentración económica.