Rossi adelantó que podría anunciar su candidatura presidencial después del Congreso del PJ

El jefe de Gabinete nacional, Agustin Rossi, confirmó que después del Congreso del Partido Justicialista (PJ) anunciará si será candidato a presidente para las elecciones 2023.“Estoy muy entusiasmado y”, adelantó Rossi en diálogo con El Destape Radio.En ese sentido, hizo referencia a un posible candidato de consenso y pidió "ser respetuoso de las dinámicas internas de cada movimiento político" ya que "no hay que forzarla”. Según Rossi, “es muy difícil hablar de un nombre propio” y advirtió que“Hay que tener un código de convivencia. Reglas básicas naturales como no golpes bajos, no chicanas. Si hacemos unas PASO con esas características vamos a lograr un candidato fortalecido”, agregó.Por otra parte, destacó que el “oficialismo está haciendo muy buenas elecciones” en referencia a los comicios que se celebraron ayer en La Rioja, Misiones y Jujuy. En La Rioja, Ricardo Quintela fue reelecto en la provincia y el PJ recuperó la capital; mientras que en Misiones, Hugo Passalacqua confirmó la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia y volverá a gobernar Misiones.“Dicen que al oficialismo le va a ir mal pero los oficialismos locales están haciendo muy buenas elecciones”, completó el funcionario nacional, de buen diálogo con el presidente Alberto Fernández.