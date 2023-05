Irregularidades y rechazos a la cautelar de la Corte contra las elecciones en Tucumán y San Juan

Los cortesanos, por razones desconocidas, demoraron su intervención hasta la acordada del martes 9 de mayo a solo cinco días de que 1,3 millones de tucumanos y 570 mil sanjuaninos concurran a votar a sus próximos gobernadores.Además el tribunal, a diferencia de otras situaciones anteriores, intervino sin resolver la cuestión de fondo.De hecho hace un mes que la Corte tenía el expediente de San Juan. Demoraron para solamente dictar cautelar el doble de lo que dispone la ley de amparo para terminar el caso. Hubieran causado menos daño a las instituciones y a su credibilidad si hubieran tramitado más ágilmente.Incluso, la procuradora ante la Corte Suprema Laura Monti emitió muy rápido su dictamen: dijo que las demandas debían pasar por las justicias locales, algo que no ocurrió, y en todo caso llegar a la Corte Suprema como recurso extraordinario. El tribunal, incluso contra versiones internas que apuntaban en la dirección contraria, decidió tomar los casos, fallar sobre la hora y, además, dejar los procesos en suspenso, lo que conjuró un cóctel de incertidumbres.La más lineal refiere que hubo intencionalidad de la Corte para desactivar dos elecciones que, en teoría, ganaría el peronismo. Esa lectura se nutrió del dato de que las demandas las hayan hecho Germán Alfaro, candidato a vice de Juntos por el Cambio (JxC en Tucumán), y Sergio Vallejos, uno de los postulantes a la gobernación en el lema de la versión sanjuanina de JxC. La oposición, desde Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, salió a festejar el fallo.EntoncesLa explicación sobre que, “bajar” a Uñac y Manzur ahora no daba tiempo para reordenar el menú de candidatos, parece insuficiente porque desde hace al menos 20 días que las demandas están en poder de la Corte, y por la experiencia en situaciones similares, pudo fallar antes y dar tiempo para las adaptaciones.Una hipótesis es que el tribunal buscó “castigar” a Osvaldo Jaldo y a Juan Manzur por haber intervenido, con otros gobernadores, en el pedido de juicio político al tribunal.Una explicación maliciosa sugirió, cuando el sanjuanino se despegó de la acusación contra la Corte, que era un guiño a los supremos para el caso de que su expediente reeleccionista llegue a la Corte. El asunto no está cerrado: si finalmente Uñac sigue en carrera, la especulación puede tomar músculo.Para el Gobierno, la Corte se extralimitó y buscó producir una crisis al suspender, unos días antes de que se realicen, las elecciones en las dos provincias. Desde el PJ bonaerense que preside Máximo Kichner se sintetizó en una frase ese planteo al sostener que la Corte “nos pone al borde de la ruptura democrática”. Es cierto que suspender preventivamente una elección de autoridades provinciales a 5 días de su realización, cuando sobró tiempo para resolver el fondo de la cuestión, genera un daño al sistema democrático argentino y pone en crisis la argumentación jurídica utilizada.El debate jurídico apunta a si el tribunal tenía, en ambos casos, competencia originaria para tomar las demandas. Monti, de la Procuración, opinó que no.En 2013, la Corte impugnó la reelección de: el tribunal -con otra integración- falló en un solo acto, anuló la pretensión reeleccionista de Zamora norteño y ordenó reordenar el proceso electoral. El caso santiagueño es especialmente interesante: la Corte emitió su fallo cinco días antes de la elección y suspendió la votación para que se reemplace el candidato, algo que finalmente derivó en la postulación de Claudia Abdala de Zamora. La elección fue el 1º de diciembre y Abdala de Zamora ganó con el 65% de los votos, çon 50 puntos de diferencia sobre su segundo, el radical Emilio Rached.En los dos casos, las demandas llegaron a la Corte luego de hacer el camino de la justicia ordinaria. En los planteos por Tucumán y San Juan no fue así.Por otro lado, que las postulaciones se formalizaron a fines de marzo -Uñac- y mediados de abril -Manzur- y que podía no haber tiempo para que atraviese las instancias. Al dejar en veremos la cuestión de fondo, la Corte trata de funcionar como “guardián” constitucional pero procede una crisis política. Este martes, estaba en análisis en las provincias, si la elección se hacía el domingo -sin los tramos de gobernador- o si se postergaban totalmente, sin fecha precisa.El tribunal decidió, de ese modo, atender el planteo puntual sobre las candidaturas.. Con ese criterio, Uñac ya lleva tres mandatos. Manzur, en tanto, fue ocho años dos veces vicegoberandor y dos veces gobernador, ahora quiere ser vice de nuevo.Ante esos elementos, que parece ser contundentes, en el Gobierno consideran llamativo que los cortesanos no hayan hecho, de una sola vez, todo el trámite. Sería curioso, por caso, que luego de suspender las elecciones, el tribunal termine avalando las postulaciones de Uñac y Manzur.