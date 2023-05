El oficialismo expresó su repudio y se levantó de una reunión del Consejo de la Magistratura que presidía Rosatti

En el marco de una ocupada mañana en el, los integrantes del kirchnerismo y peronismo abandonaron una reunión cuestionando la presencia del presidente de la Corte Suprema,por los fallos que ayer suspendieron las elecciones de Tucumán y San Juan.Así el diputado Rodolfo Tailhade expresó a Rosatti su repudio por el accionar en el alto tribunal en los casos de las dos provincias resueltos ayer y, con ese argumento, los consejeros de su espacio se fueron de la sala. La reunión de Labor es a puertas cerradas. Se trata del encuentro en el que las autoridades del Consejo definen los temas a tratar.Rosatti, como presidente de la Corte, preside también el Consejo y su presencia impulsa la aparición de tensión y cruces, agravada todavía más desde que se lleva a cabo el juicio político de los cuatro ministros de la Corte por las numerosas irregularidades relacionadas a la arbitrariedad de sus miembros. Los consejeros que se retiraron, no obstante, informaron que no tienen “nada que coordinar” con Rosatti, pero que seguirán participando de las reuniones del Consejo de la Magistratura, tanto los plenarios como los encuentros de las comisiones.. El máximo tribunal dispuso que, hasta que ella misma resuelva la cuestión de fondo, Juan Manzur y Sergio Uñac no pueden competir. Y ante la inminencia de las elecciones, las suspendió.Manzur pretendía competir como vicegobernador, mientras que el sanjuanino busca su tercer mandato en cadena como gobernador, con uno previo como vicegobernador.Terminada la reunión de Labor, la fuerza oficialista dio a conocer un comunicado, con el siguiente texto:“Durante la reunión de coordinación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura con la presidencia del Dr. Horacio Rosatti, los consejeros del Frente de Todos (FdT) repudiamos al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amchan EEUU) y por los fallos de la Corte que afectaron a las provincias argentinas de San Juan y Tucumán, razón por la cual nos retiramos de dicha reunión.“Los consejeros del FdT sostuvimos, ni bien se inició la reunión, que repudiamos las irresponsables y provocadoras declaraciones formuladas en la mañana de ayer por el presidente de la Corte en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura, que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable.“De la misma manera repudiamos expresamente los fallos de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside también el Dr. Rosatti, conocidos ayer por la tarde, que suspenden las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral, a menos de 5 días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada, en tanto implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho.“Los consejeros del FdT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad, y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura. Pero con Rosatti no tenemos nada que coordinar.”