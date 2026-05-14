14.05.2026 / Locales

Achával participó del encuentro del Consejo Federal de Intendentes y recibió premios por su gestión en Pilar

Las menciones son las de Ciudad Digital y Desarrollo Económico, otorgadas por la Red de Innovación Local, organización enfocada en los desafíos en el ámbito público, en el marco de un encuentro de intendentes de todo el país.




El intendente de Pilar, Federico Achával, recibió en Rosario, Santa Fe, dos premios por la gestión llevada adelante en su distrito. Las menciones son las de Ciudad Digital y Desarrollo Económico, otorgadas por la Red de Innovación Local, organización enfocada en los desafíos en el ámbito público, en el marco de un encuentro de intendentes de todo el país.

Al respecto, Achával expresó: "Participamos de un encuentro de la Red de Innovación Local (RIL), donde junto a cientos de intendentes de todo el país intercambiamos experiencias de gestión y miradas para los desafíos del futuro. Estamos muy contentos de que Pilar haya sido distinguida con los sellos de Ciudad Digital y Desarollo Económico".

Lo acompañaron en la entrega de las distinciones los intendentes bonaerenses de Ezeiza, Gastón Granados y de San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otros.

"Vamos a seguir trabajando para incorporar herramientas que nos permitan innovar, mejorar la capacidad de respuesta y llevarle más soluciones a nuestros vecinos", cerró Achával.

Asimismo, con motivo del viaje, Achával se reunió con el intendente de Baradero, Esteban Sanzio, y luego con el jefe comunal de General Lago, Esteban Ferri. Durante los encuentros, conversaron sobre la importancia de llevar adelante políticas articuladas entre los municipios para fortalecer las gestiones locales.

Encuentro con el Consejo Federal de Intendentes en Rosario

Achával participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) para el diseño y mejora de las políticas locales. El evento reunió a jefes comunales de diferentes puntos de todo el país.



Al respecto, el intendente de Pilar expresó: "Los municipios y sus dirigentes tienen la responsabilidad de ser la primer respuesta a las problemáticas de los vecinos y en este tipo de espacios se comparten y se diseñan políticas para hacerlo".

El encuentro estuvo presidido por el intendente local, Pablo Javkin, jefe comunal de Rosario. El foro de intendentes sigue creciendo y ya cuenta con representantes de 18 provincias del país.

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