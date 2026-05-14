Uñac ratificó su precandidatura presidencial de cara al 2027

El dirigente sanjuanino sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa donde necesita “rediscutir no solo nombres, sino ideas” y planteó que la mejor forma de resolver las candidaturas es mediante “una interna abierta”. En ese sentido, confirmó que buscará posicionarse como alternativa dentro del espacio y aseguró que le “encantaría” representar al movimiento como candidato presidencial.

El senador además se mostró dispuesto a competir en una eventual interna con Axel Kicillof y consideró que hoy “el consenso no se estaría dando” dentro del PJ. “La única forma de validar candidatos es de manera democrática con el voto popular”, insistió, en un mensaje dirigido a la discusión interna que atraviesa al peronismo tras la derrota electoral nacional.En otro tramo de la entrevista, Uñac marcó diferencias con sectores cercanos a Cristina Kirchner que impulsan la idea de un candidato testimonial para habilitar un eventual regreso de la ex mandataria. “No estoy de acuerdo con eso, estoy muy distante de eso”, afirmó en referencia a las declaraciones de Teresa García sobre la necesidad de “un nuevo Cámpora”. El sanjuanino reiteró además que, en caso de llegar a la presidencia, no indultaría a Cristina Kirchner y defendió la idea de ejercer el poder “con legitimidad propia”.