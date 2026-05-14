14.05.2026 / SAN JUAN

Uñac ratificó su precandidatura presidencial de cara al 2027

El senador nacional Sergio Uñac ratificó su intención de competir por la presidencia dentro del peronismo y tomó distancia de cualquier intento de tutela política de Cristina Fernández de Kirchner. “Yo no tengo jefe”, lanzó el ex gobernador de San Juan, que pidió abrir una discusión de liderazgo e ideas dentro del PJ de cara a 2027.



El dirigente sanjuanino sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa donde necesita “rediscutir no solo nombres, sino ideas” y planteó que la mejor forma de resolver las candidaturas es mediante “una interna abierta”. En ese sentido, confirmó que buscará posicionarse como alternativa dentro del espacio y aseguró que le “encantaría” representar al movimiento como candidato presidencial.

Uñac también buscó despegarse de cualquier alineamiento automático con la ex presidenta. Afirmó que no mantiene contacto con Cristina Kirchner desde septiembre pasado y rechazó que su precandidatura tenga respaldo directo del kirchnerismo. “Fui gobernador en la época de Macri y nunca fui sumiso”, remarcó, al reivindicar autonomía política dentro del peronismo.

El senador además se mostró dispuesto a competir en una eventual interna con Axel Kicillof y consideró que hoy “el consenso no se estaría dando” dentro del PJ. “La única forma de validar candidatos es de manera democrática con el voto popular”, insistió, en un mensaje dirigido a la discusión interna que atraviesa al peronismo tras la derrota electoral nacional.

En otro tramo de la entrevista, Uñac marcó diferencias con sectores cercanos a Cristina Kirchner que impulsan la idea de un candidato testimonial para habilitar un eventual regreso de la ex mandataria. “No estoy de acuerdo con eso, estoy muy distante de eso”, afirmó en referencia a las declaraciones de Teresa García sobre la necesidad de “un nuevo Cámpora”. El sanjuanino reiteró además que, en caso de llegar a la presidencia, no indultaría a Cristina Kirchner y defendió la idea de ejercer el poder “con legitimidad propia”.

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