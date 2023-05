Macri celebró la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan con una metáfora futbolera

A través de redes sociales, el expresidente Mauricio Macri se expresó por primera vez sobre el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.“Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de 'feudales', por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores”, señaló el ex mandatario, y aclaró que Jujuy no entraba en esa categoría porque "existe la alternancia política".La aclaración sobre Jujuy llega luego de que el propio Macri dijera antes de entrar a la reunión del PRO del último lunes que los resultados en las elecciones del domingo 7 de mayo no eran representativos por haberse desarrollado en provincias consideradas feudos. Dicha provincia estaba entre ellas.En otro orden, criticó a Alberto Fernández en particular y al Frente de Todos en general por la reacción ante el fallo: “Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática”.También apeló a una metáfora futbolera para hablar sobre el rol de la Corte: “Es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar”.De esta manera, Macri acompaña la postura de todo el arco de JXC, que celebró la cautela del máximo tribunal contra las aspiraciones de Juan Manzur y Sergio Uñac. Los dirigentes provinciales manifestaron su desacuerdo pero adelantaron que acatarán lo dispuesto por la Corte.