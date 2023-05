Rossi contra la Corte: "En Argentina hay un suprapoder que no tiene legitimidad pero que condiciona la vida democrática "

El jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, defiende este mediodía la gestión de gobierno durante la sesión informativa especial conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández en la que responde preguntas de legisladores del oficialismo y de la oposición. Al comienzo de la sesión apuntó contra la Corte por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán: "En la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero que condiciona la vida democrática de los argentinos", criticó al tiempo que consideró que "en algún momento" ese poder tendrá que ser "desarmado".En el inicio de la sesión,quien advirtió sobre la falta de quórum para el iniciarla y le marcó que no era reglamentario ese número para los informes de los jefes de Gabinete. "Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta el quórum para este tipo de sesiones", señaló Cristina frente a un recinto con varios senadores ausentes de distintos bloques.En su primera presentación ante el Senado,Además destacó "las decisiones de políticas públicas" adoptadas por la actual administración para "favorecer el desarrollo económico" y enumeró obras públicas como el gasoducto Néstor Kirchner entre esas medidas."Hay discursos que empiezan a estigmatizar el rol del Estado y a decir que lo mejor que podría pasar en la Argentina es que todo estuviera en manos privadas", sostuvo Rossi y enumeró ejemplos en los que "la intervención del Estado ha sido virtuosa" como las medidas en la empresa Pescarmona.El jefe de los ministros apuntó contra la Corte Suprema de Justicia tras los fallos que no permiten a San Juan y Tucumán elegir gobernador y vice este domingo:, criticó.", sostuvo el funcionario en su informe ante el Senado.Antes de comenzar su informe, Rossi se reunió con la Vicepresidenta en su despacho del Senado. Esta exposición como jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández es la segunda ante el Congreso Nacional, luego de responder las preguntas de los diputados, el 29 de marzo pasado.El martes pasado, Rossi envió por escrito las respuestas a las 629 preguntas que le enviaron los legisladores para el informe 136 de Jefatura de Gabinete, contados desde que se creó ese cargo por la reforma Constitucional de 1994.La mayoría de las preguntas, que están vinculadas a cuestiones como subsidios al transporte y a la energía, planes sociales, seguridad, vacunas y transferencias de fondos a las provincias, fueron hechas por 28 de los 33 representantes de Juntos por el Cambio.El resto de los requerimientos fueron hechos por seis senadores del Frente de Todos, una aliada del oficialismo y una legisladora del flamante bloque de Unidad Federal.