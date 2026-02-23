Ley de Propiedad Privada: el Senado reanuda el debate del proyecto cuestionado por ONGs de vivienda

Este miércoles, el Senado de la Nación retoma el debate en comisión del proyecto de ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, una iniciativa impulsada por el oficialismo que reúne múltiples críticas de".Desde las 15 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, bajo conducción de Agustín Coto y Nadia Márquez. Contarán además con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, luego de una primera discusión encabezada por el ministro de Desregulación,, quien defendió la reforma bajo el argumento de que la ley actual "fracasó".Las críticas apuntan especialmente a las modificaciones sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, sancionada en 2018, que establece la suspensión de desalojos, la regularización dominial y la urbanización de los barrios registrados en el Renabap. Según denunciaron organizaciones comoEn ese sentido, desde TECHO advirtieron quey remarcaron que la quita de la suspensión de desalojos y de los mecanismos de expropiación debilita las condiciones necesarias para avanzar en procesos de integración urbana que requieren tiempo y planificación.El proyecto también propone limitar el uso de la expropiación a casos excepcionales y acelerar los desalojos mediante procedimientos abreviados, con el objetivo de restituir inmuebles en plazos más cortos, una medida que el Gobierno justifica como respuesta a la problemática de las ocupaciones ilegales y su impacto en el mercado inmobiliario.Mientras tanto, las organizaciones advierten que la transferencia de responsabilidades a provincias y municipios podría profundizar desigualdades en la implementación de políticas de vivienda, y anticiparon que llevarán sus planteos al Congreso en una jornada clave en la que el oficialismo buscará avanzar con una de sus reformas más discutidas.