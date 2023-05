Alberto Fernández sobre el nivel de inflación de abril que se conocerá hoy: Seguramente no es lo que queremos

En las próximas horas el Indec dará a conocer las cifras de la inflación de abril, “seguramente no es lo que queremos” adelantó el presidentepreviendo que será alta aunque señaló que no sabe dónde se ubicará.Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no”, comenzó diciendo sobre la inflación al ser consultado por el periodista Gustavo Sylvestre en un reportaje concedido a Radio 10.Y continúo: “Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa), tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube... el 'por las dudas aumentamos',”.Sergio lo ha intentado, en algún momento funcionó y otro momento no, pero tenemos que pararlo”, sostuvo el Presidente y reconoció el trabajo del ministro de Economía: “Tengo una relación de muchos años con Sergio, trabajo bien con él. Podemos tener miradas diferentes, pero siempre le voy a estar agradecido de que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio”.Específicamente sobre a qué cifras llegó la inflación en el cuarto mes del año sostuvo:El INDEC publicará este viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que el mercado espera encima del 7% e incluso más cerca del 7,7% que marcó marzo.En este contexto,de la oposición, al señalar que "cuando la economía se dolariza, la economía pierde su herramienta fundamental, que es la moneda".“Lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que se empieza a perder competitividad en el mundo, el desempleo sube y cierran las industrias", agregó.Y también cruzó a "quienes dicen que el trabajo es un costo y que hay que eliminar la educación pública porque es adoctrinamiento".Durante la entrevista, el jefe de Estado se refirió a Alberto Fernández se refirió al escenario electoral y ey destacó que las PASO "es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos"."Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos 4 ó 5 que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", dijo.