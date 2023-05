Larreta cruzó a Alberto Fernández por sus dichos sobre la inflación: "Es una falta de respeto a los argentinos"

En la previa de un nuevo dato de inflación del Indec,criticó al presidente Alberto Fernández por señalar que la suba de la “inflación autoconstruida, psicológica ” que genera los comerciantes especuladores y sostuvo que “le falta el respeto a los argentinos”“¿Dijo eso? No te puedo creer”, se mostró sorprendido durante una conferencia de prensa Larreta este miércoles, aunque el Presidente ya lo había dicho en otra ocasión; luego el jefe de Gobierno porteño apuntó: “no pudieron pagar la cuota de la prepaga, no pudieron pagar la escuela y tuvieron que cambiaron a los chicos”.“Estoy anonadado, absorto de que el Presidente haya dicho tamaña barbaridad”, remató, al ser consultado por un periodista sobre las últimas declaraciones del jefe de Estado.Esta mañana, Alberto Fernández anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que esta tarde difundirá el INDEC, será alto. “No es lo que queremos”, reconoció en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en un reportaje concedido a Radio 10.Donde además sostuvo: “Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa). Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube... el “por las dudas aumentamos”, eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”.Es que este viernes el Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril que desde el Gobierno esperan sea alto. Según las expectativas del mercado, se ubicará por encima del 7%, e incluso más cerca del 7,7% que marcó marzo.Al respecto el precandidato presidencial del PRO consideró que el dato de la inflación “seguro no va a ser una buena noticia". “Estamos viviendo tiempos duros, difíciles. La inflación come todos el bolsillo de la gente, la inflación es decirle no y no a los gustos, a la vida”, consideró Larreta.Durante la conferencia de prensa que se dió tras un acto por la aprobación de las leyes con el objetivo de facilitar el pago de los alquileres, la devolución de impuestos y la eliminación de trámites, además, el alcalde porteño criticó al Presidente por la cadena nacional contra el último fallo de la Corte Suprema, que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán por los intentos reeleccionistas de Juan Manzur y Sergio Uñac.Tener un 8% mensual es un drama, que trabajen para eso y mejorar la seguridad de los argentinos que tienen miedo de salir a la calle”, indicó Rodríguez Larreta.