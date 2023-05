Elecciones 2023: en las provincias ganan oficialismos, pero el peronismo se consolida y JXC se desdibuja

Casi 5 millones de votantes ya se presentaron en las urnas de ocho provincias para elegir a sus representantes locales dentro de los próximos cuatro años, donde consolidaron el triunfo de los oficialismos locales. En este escenario, el Frente de Todos se impuso en siete comicios, dejando muy por detrás a Juntos por el Cambio.A la oposición le costó hacer pie en casi todas las elecciones provinciales que ya se celebraron. Solamente ganó con holgura en Jujuy, donde Gerardo Morales logró imponer a Carlos Sadir. Después fue partido en Neuquén , Río Negro y Tierra del Fuego. Quedó muy lejos en Misiones y La Rioja. Sí pudo hacerle frente a Sergio Ziliotto en La Pampa, al quedar a cinco puntos, pero no pudo arrebatarle al PJ Santa Rosa ni General Pico.En Tierra del Fuego, la alianza opositora se rompió y la lista oficial quedó en cuarto lugar, a 45 puntos del reelecto gobernador Gustavo Melella que está vinculado al kirchnerismo pero mantiene una buena relación con Alberto Fernández.En el norte, Gustavo Sáenz le sacó 30 puntos a la coalición, que llegó diezmada por el alejamiento de parte del PRO. En ambos cierres de listas fue decisiva la intervención de Patricia Bullrich, quien inclusive se mostró horas antes de la votación en Tierra del Fuego con la fórmula de Pablo Blanco (UCR) y Federico Frigerio (PRO).En La Rioja y Misiones, el larretista Felipe Álvarez y el radical Martín Arjol no pudieron alcanzar más que un lejano segundo lugar, frente a Ricardo Quintela. En la provincia de la tierra colorada al menos le quedó el consuelo de crecer casi diez puntos respecto de 2019.Con respecto a Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck -aliado al kirchnerismo- volvió a la gobernación rionegrina y ganó por más de 20 puntos. Rolando Figueroa superó al candidato de Movimiento Popular Neuquino, Marcos Koopmann. Así, el MPN perdió la provincia después de 60 años.Un caso particular es el de San Juan que elegía 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes departamentales con sus respectivos concejales. Bajo la renovada ley de Lemas, el peronismo arrasó en 19 departamentos, pero tropezó en la capital cuyana. Allí se impuso Susana Laciar con el frente Cambia San Juan y logró sacar más del 56% de los votos.