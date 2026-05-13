"Nosotros hacemos": Jorge Macri le respondió a Bullrich por las críticas al estado del subte

Tras las críticas de Patricia Bullrich sobre el estado de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le contestó a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. "¡Nosotros diagnosticamos y hacemos!", sostuvo.
"Hola, senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!", manifestó el alcalde porteño desde sus redes sociales.
Bullrich publicó un video en sus redes sociales
desde Santiago de Chile, en donde realiza una comparación entre la red de subtes de esa ciudad con respecto a CABA.
"Nos pasaron por arriba", expresó Bullrich al decir que la red porteña fue la primera construirse en 1913 pero que "113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión".
"La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años", mencionó.
Para concluir, sostuvo que en la Ciudad, el subte es "un servicio que funciona mal, líneas que no conectan", y, añadió que "moverse de punta a punta es cada vez más complicado". "Buenos aires perdió el ritmo", sentenció.
Las críticas de Bullrich a la gestión de Jorge Macri se intensificaron cada vez más en los últimos días. La senadora nacional realizó la semana pasada una recorrida por el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a dirigentes de La Libertad Avanza. Se trata de una zona donde el PRO -coalición de la cual formaba parte- enfrenta desafíos históricos en materia de urbanización, seguridad y servicios públicos.
Esa actividad se dio en medio de los rumores que la ubican como candidata a jefa de Gobierno porteño. Teniendo en cuenta que el último candidato libertario en CABA fue Adorni -investigado judicialmente por enriquecimiento ilícito-, el oficialismo tiene que empezar a pensar en un candidato, más allá de si se logra una alianza con el PRO o no.
Ahí surge el nombre de Bullrich. Ella afirmó varias veces que “falta mucho para hablar de candidaturas” y que apenas hace unos meses que comenzó su gestión en el Senado de la Nación, donde cumple el rol de articulación entre la Cámara alta y la estrategia del oficialismo que comanda la secretaria general de la Presidencia.
Si bien dice que "falta mucho", su paso por Chile da que hablar. Antes de reunirse con el presidente José Antonio Kast, la senadora visitó al alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, y sostuvo que “el futuro del crecimiento también se define en cómo funcionan las ciudades”.
“Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos”, señaló la exministra.