"Nosotros hacemos": Jorge Macri le respondió a Bullrich por las críticas al estado del subte

Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!



- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.



- Ya compramos 174 https://t.co/VLQvdVvcUt