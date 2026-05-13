Sergio Uñac lanzó su candidatura presidencial para 2027 y desafió el liderazgo de Kicillof

El senador nacional y exgobernador de San Juan Sergio Uñac oficializó este martes su intención de competir por la presidencia en 2027, una jugada que lo instala dentro de la disputa por el liderazgo del peronismo y lo enfrenta de manera directa con, en medio de la creciente fractura entre el kirchnerismo duro y el sector que responde al gobernador bonaerense.“Tomé la decisión de ser candidato a presidente”, afirmó Uñac durante una entrevista en el canal de streaming Blender, donde aclaró que se trata de “una decisión unilateral y personal”. Además, aseguró que detrás de su armado “hay gente de peso” acompañándolo, aunque evitó mencionar dirigentes concretos. En paralelo, reconoció que ve a Kicillof como un “contrincante directo” dentro del espacio opositor.El dirigente sanjuanino insistió en que el PJ necesita abrir una discusión interna para ordenar las futuras candidaturas presidenciales y reclamó mecanismos de consenso para definir liderazgos. “Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer?”, cuestionó, en línea con el planteo que ya había expresado meses atrás en una carta dirigida a la conducción nacional del partido para pedir una interna abierta antes de las PASO.En medio de las tensiones internas que atraviesan al peronismo y que se reavivaron con la asunción del gobernador como conductor del PJ bonaerense, Uñac también se refirió al escenario que dejó la condena judicial contra la expresidenta. “Con una presidenta del partido con una inhabilitación perpetua, el peronismo tiene que debatir conducción y organización”, planteó, aunque evitó hablar de “proscripción” y remarcó que el desafío pasa por construir “una discusión de ideas” más que de nombres propios.Con tono de campaña, el senador sostuvo que el peronismo debe convertirse en “un espacio de soluciones y no de problemas” y destacó el diálogo que mantiene con dirigentes y legisladores del interior del país para reorganizar al espacio opositor de cara a 2027. “Yo confío en los organismos internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos”, agregó al ser consultado sobre la situación judicial de Cristina.