Según Pinedo las internas del PRO las van a ganar "los halcones"

El asesor de campaña de Patricia Bullrich y ex senador, Federico Pinedo, anticipó que “rápidamente, en los próximos días”, la ex presidenta del PRO anunciará quién será su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. A la vez, desafió a su rival interno Horacio Rodríguez Larreta, con cuyo sector había arribado ayer un acuerdo de paz: “El mensaje de Pinedo fue lanzado a solo horas del pacto entre Bullrich y Larreta, los dos precandidatos presidenciales de la fuerza conservadora de derecha que a la vez disputan el liderazgo de ese espacio. En el encuentro que mantuvieron ayer, ambos acordaron que en la ciudad de Buenos Aires no haya PASO y que en la provincia se haga una interna que resuelva solo entre dos precandidatos a gobernador, uno por cada espacio interno.Este es el motivo por el cual, según Pinedo,Los nombres que baraja el ala dura de JxC son tres: el senador provincial Joaquín de la Torre; el intendente de Lanús con licencia para ser presidente de Independiente, Néstor Grindetti; y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel. Con esa lista en la mano, “dijo Pinedo. El debate será "entre los tres originales más una conversación con el ex ministro de Seguridad bonaerense, (Cristian) Ritondo”, que aspira a volver a la provincia para disputar el cargo más alto.Pinedo explicó que en las encuestas “ninguno mide mucho más que el otro” porque “al haber tantos, ninguno ha acumulado poder”. Por eso, añadió, “en los próximos días van a haber novedades sobre ese tema”. Sobre lo que el ex senador se mostró seguro es sobre quién tiene más chances a nivel nacional. Lo dijo con un destello de ironía, utilizando el mote que se le atribuye al sector que lidera Bullrich.disparó y, de paso, lanzó una chicana a Rodríguez Larreta: “Vamos a ganar porque somos más competitivos que Larreta en relación con el desafío que plantea Javier Milei”. Es que, según las encuestas que lee Juntos por el Cambio, en el escenario soñado de ir a un ballotage con el líder de La Libertad Avanza en vez de un candidato o candidata del Frente de Todos, Larreta caería frente a Milei, mientras que Bullrich le ganaría. Pero eso queda en el suspenso. Lo que sí, añadió Pinedo, “es que somos gente de partido, y si perdiéramos vamos a acompañar a quien gane”, cerró.