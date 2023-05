Sin Cristina candidata, el Congreso del PJ no arrojó definiciones electorales y prepara la inscripción de alianzas

Sin la presencia de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) deliberó este martes la estrategia del Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones, en busca de un armado "bien amplio" que convoque y unifique a la mayoría de los sectores del campo popular.Si bien no se tomaron definiciones electorales, hubo durante el encuentro una marcada aclamación por una eventual candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández. Es que, cuando promediaba la reunión, los dirigentes y congresales del PJ se levantaron de sus asientos para sumarse al cántico "Cristina Presidenta".Sin embargo, minutos más tarde la Vicepresidenta ratificó que no será candidata en las elecciones de este año, al remarcar que no será "mascota del poder".El congreso partidario, si bien fue convocado para las 14 en el microestadio de Ferro Carril Oeste, empezó a las 17.25, con 498 congresales presentes, y finalizó a las 18.10. De esta manera, concluyó con una directiva para el presidente de la sesión, el gobernador formoseño Gildo Insfrán: firmar la inscripción de alianzas antes del 14 de junio, el plazo máximo establecido por el calendario electoral oficial.De la reunión participaron el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Manzur, (Tucumán) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), además del expresidente del PJ José Luis Gioja.También asistieron los ministros Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo), Daniel Filmus (Ciencia), Jorge Taiana (Defensa), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial) y Martín Soria (Justicia); el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la titular de Anses, Fernanda Raverta; los jefes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Ricardo Pignanelli (SMATA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Abel Furlán (UOM).Asimismo, formaron parte del encuentro los ministros bonaerenses Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), y los intendentes del Gran Buenos Aires Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Espinoza (La Matanza), entre otros.