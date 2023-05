El Gobierno envía al Congreso el blanqueo por el intercambio de información fiscal con EEUU

Elpresentó el proyecto de blanqueo que será enviado al Congreso.El proyecto aún no entró a Diputados, por donde debe ingresar, pero se presume que lo hará en las próximas horas, según informaron fuentes parlamentarias.Los sujetos alcanzados serán personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Además, estarán comprendidos los siguientes bienes: tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).Un punto clave son las alícuotas que se aplicarán a quienes quieran adherirse al blanqueo. Los montos serán “La alícuota más leve será del 5%, desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.Y por último, un 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos. Las alícuotas aplicables se incrementarán para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación.Además,Esto requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.¿Cuál es el beneficio de acceder al blanqueo? No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados. Se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados.También serán liberados de los siguientes impuestos:Uno de los puntos polémicos en el último blanqueo sancionado en el gobierno de Cambiemos fue el de las excepciones para funcionarios públicos y sus familiares directos.Por último, el proyecto contiene “un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior”.